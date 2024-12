Cause della polmonite acquisita in comunità

Numerosi organismi causano la polmonite acquisita in comunità, fra cui batteri, virus, miceti e parassiti. Nella maggior parte dei casi, il microrganismo specifico che causa la polmonite non viene identificato. Tuttavia, di solito il medico è in grado di prevedere quali microrganismi siano probabilmente responsabili della polmonite in base all’età del soggetto e ad altri fattori, ad esempio se il soggetto presenta anche altre patologie.

La polmonite acquisita in comunità può svilupparsi in soggetti con sistema immunitario normale (definiti anche immunocompetenti) o in soggetti con sistema immunitario indebolito (chiamati anche immunocompromessi). Tuttavia, quando i medici usano il termine polmonite acquisita in comunità, in genere si riferiscono a soggetti con sistema immunitario normale. La polmonite nei soggetti immunocompromessi viene discussa separatamente (vedere Polmonite nei soggetti immunocompromessi).

Polmonite atipica è un termine usato per descrivere una lieve forma di polmonite acquisita in comunità che non richiede riposo a letto o ricovero. Alcune persone possono perfino sentirsi in grado di andare a lavorare e partecipare ad altre attività quotidiane.

Cause batteriche di polmonite I batteri che causano la polmonite acquisita in comunità con maggiore frequenza sono Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Chlamydophila pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae Lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è responsabile di circa altrettanti ricoveri ospedalieri all’anno negli Stati Uniti. Vi sono più di 90 tipi di pneumococchi, ma le malattie più gravi sono causate solo da un numero ridotto di questi. La polmonite pneumococcica può essere molto grave, in particolare nei bambini piccoli e negli anziani. La polmonite da Haemophilus influenzae può insorgere negli adulti, ma è più frequente tra i bambini. Tuttavia, le infezioni nei bambini sono diventate molto meno frequenti da quando i bambini vengono sistematicamente vaccinati contro l’H. influenzae. La polmonite da H. Influenzae è più comune tra gli adulti affetti da malattie polmonari croniche preesistenti, quali la Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e la bronchiectasia. La Chlamydophila pneumoniae è la seconda causa più comune di infezione polmonare nei soggetti sani dai 5 ai 35 anni. La C. pneumoniae è spesso responsabile di epidemie di infezioni delle vie respiratorie nelle famiglie, nei dormitori delle università e nei campi d’addestramento militari. Causa una polmonite raramente grave e di rado richiede il ricovero. La polmonite da Chlamydia psittaci (psittacosi) è un’infezione rara causata da un ceppo diverso di chlamydia e insorge in soggetti che possiedono o sono spesso esposti a volatili. Il Mycoplasma pneumoniae causa un’infezione molto simile a quella causata dalla C. pneumoniae. La polmonite da Mycoplasma pneumoniae è più comune tra gli adolescenti e gli adulti di età inferiore a 40 anni, in particolare tra coloro che vivono in ambienti affollati, come scuole, dormitori universitari e caserme militari. Sebbene la patologia sia raramente grave, i sintomi possono durare settimane o anche mesi. La Legionella pneumophila causa polmonite e sintomi di tipo influenzale che vengono talvolta definiti malattia del legionario. Rappresenta circa l’1-8% di tutte le polmoniti. Il batterio Legionella vive in acqua; le epidemie si verificano soprattutto nelle strutture alberghiere e ospedaliere, per la diffusione del microrganismo attraverso i condizionatori d’aria o i sistemi di fornitura d’acqua, come le docce. Non sono stati segnalati casi di contagio interumano diretto. La polmonite da Staphylococcus aureus è resistente ad alcuni tipi di antibiotici. Questo batterio è noto come Staphylococcus aureus resistente alla meticillina acquisito in comunità (community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus, CA-MRSA) e può causare polmonite grave, principalmente nei giovani adulti. Dall’anno 2000, il numero di casi di polmonite acquisita in comunità dovuta allo S. Aureus è aumentato, ma l’infezione resta ancora non comune. Lo Pseudomonas aeruginosa è una causa particolarmente comune di polmonite in soggetti con fibrosi cistica e altre malattie polmonari, nonché nei soggetti immunodepressi.

Cause micotiche della polmonite Le cause micotiche della polmonite acquisita in comunità comprendono Histoplasma capsulatum (istoplasmosi)

Coccidioides immitis (coccidioidomicosi) Tra le cause micotiche di polmonite meno comuni si annoverano Blastomyces dermatitidis (blastomicosi) e Paracoccidioides braziliensis (paracoccidioidomicosi). Lo Pneumocystis jiroveci causa di solito polmonite nei soggetti con infezione da virus dell’immunodeficienza umana (Human Immunodeficiency Virus, HIV) o con sistema immunitario indebolito (immunocompromessi).