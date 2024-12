Itraconazolo (un antimicotico)

Il farmaco antimicotico itraconazolo, somministrato per via orale, è il trattamento di prima scelta per la paracoccidioidomicosi.

La combinazione trimetoprim/sulfametoxazolo (sulfametoxazolo/tripetoprim, SMX-TMP, cotrimossazolo) rappresenta un’alternativa, tuttavia è necessario assumerla per periodi molto più lunghi (per esempio fino a 5 anni) rispetto all’itraconazolo (per esempio per 6-12 mesi).

Anche l’amfotericina B è efficace, ma a causa dei suoi effetti collaterali, viene utilizzata nei casi più gravi.