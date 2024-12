L’infezione da hantavirus è una malattia virale trasmessa all’uomo dai roditori. Il virus può causare gravi infezioni ai polmoni (con tosse e respiro affannoso) o ai reni (con dolore addominale e talvolta insufficienza renale).

Gli hantavirus si trasmettono attraverso il contatto con roditori infetti o con i loro escrementi.

L’infezione inizia con febbre improvvisa, cefalea, dolori muscolari e a volte sintomi addominali, che possono essere seguiti da tosse e respiro affannoso o da problemi renali.

Le analisi del sangue finalizzate a identificare il virus possono confermare la diagnosi.

Vengono utilizzati ossigeno e farmaci per stabilizzare la pressione arteriosa se sono interessati i polmoni; può essere necessaria la dialisi in caso di interessamento renale.

(Vedere anche Panoramica sulle infezioni da arbovirus, arenavirus e filovirus.)

Gli hantavirus infettano varie specie di roditori in tutto il mondo. Il virus è presente nell’urina e nelle feci dei roditori. L’uomo contrae l’infezione quando entra in contatto con i roditori o con i loro escrementi, o eventualmente inalando particelle virali in luoghi in cui sono presenti grandi quantità di escrementi di roditori. La maggior parte degli hantavirus non si diffonde da persona a persona; raramente, nella parte meridionale del Sud America, l’hantavirus delle Ande si diffonde direttamente tra le persone a stretto contatto fisico. Le infezioni da hantavirus stanno si stanno diffondendo.

Esistono varie specie di hantavirus. Il virus colpisce organi diversi a seconda della specie:

I polmoni, causando la sindrome cardiopolmonare da hantavirus (hantavirus cardiopulmonary syndrome, HCPS)

I reni, causando febbre emorragica con sindrome renale (hemorrhagic fever renal syndrome, HFRS)

Comunque, molti sintomi delle due infezioni sono simili.

La sindrome cardiopolmonare è stata riconosciuta per la prima volta nella regione sudoccidentale degli Stati Uniti nel 1993. A partire dal 2017, negli Stati Uniti si sono verificati circa 697 casi, soprattutto negli stati occidentali. Alcuni casi sono stati riscontrati anche in Canada e in vari Paesi dell’America centrale e meridionale.

La sindrome renale si manifesta principalmente in zone dell’Europa, in Corea, in Cina e in Russia. La sindrome renale è causata dal ceppo Seoul dell’hantavirus. Il virus si trasmette attraverso il ratto norvegese ed è stata diffuso in tutto il mondo dai ratti presenti sulle navi. Negli Stati Uniti, in Canada e in Europa si sono verificati alcuni casi di infezione da hantavirus, trasmessa da ratti da compagnia o da laboratorio.

Sintomi delle infezioni da hantavirus I sintomi dell’infezione da hantavirus iniziano con febbre improvvisa, cefalea e dolori muscolari, tipicamente circa 2 settimane dopo l’esposizione agli escrementi dei roditori. Alcuni soggetti lamentano anche dolore addominale, nausea, vomito e diarrea. Questi sintomi continuano per diversi giorni (normalmente per circa quattro ma talvolta fino a un massimo di 15 giorni). Sindrome cardiopolmonare da hantavirus Le persone affette da sindrome cardiopolmonare sviluppano tosse e respiro affannoso, che possono diventare gravi nel giro di poche ore. Del liquido si forma intorno ai polmoni e la pressione arteriosa si abbassa. La sindrome cardiopolmonare è letale fino a circa il 50% dei casi. Coloro che sopravvivono i primi giorni migliorano rapidamente e guariscono del tutto in 2-3 settimane. Febbre emorragica con sindrome renale La febbre emorragica con sindrome renale è un gruppo di malattie simili causate dagli hantavirus. In alcune persone affette da febbre emorragica con sindrome renale l’infezione è lieve e non provoca sintomi. In altri casi, si manifestano improvvisamente sintomi vaghi (come febbre alta, dolori muscolari, cefalea e nausea). Coloro che presentano sintomi di lieve entità guariscono completamente. Nelle altre persone la sintomatologia si aggrava. In alcuni soggetti, si sviluppa grave ipotensione arteriosa (shock). Si instaura un’insufficienza renale e la produzione di urina può interrompersi (anuria). Possono comparire sangue nelle urine e/o nelle feci ed ecchimosi sulla pelle. Il decesso si verifica nel 6-15% dei casi. La maggior parte di coloro che sopravvivono si riprende in 3-6 settimane, ma la guarigione può richiedere fino a sei mesi.

Diagnosi delle infezioni da hantavirus Analisi del sangue per identificare il virus Le infezioni da hantavirus si sospettano quando i soggetti che possono essere stati esposti al virus presentano i sintomi caratteristici. Le analisi del sangue finalizzate a identificare il virus possono confermare la diagnosi. I medici eseguono ulteriori analisi del sangue per valutare la funzionalità dei reni e di altri organi. Se vi è il sospetto di sindrome cardiopolmonare, si può eseguire una radiografia del torace. Per escludere altre cause dell’accumulo di liquido attorno ai polmoni, solitamente si effettua un ecocardiogramma (ecografia del cuore).