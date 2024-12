Farmaci antimicotici

La blastomicosi grave viene trattata con amfotericina B, somministrata per via endovenosa. Per le forme lievi e moderate si somministra itraconazolo per via orale.

Con il trattamento, le condizioni dei pazienti migliorano alquanto rapidamente, ma l’assunzione dei farmaci deve proseguire per 6-12 mesi o talvolta più a lungo. Senza trattamento, la blastomicosi peggiora lentamente e, raramente, è fatale.