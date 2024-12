Farmaci antimicotici

Nelle persone altrimenti sane, la coccidioidomicosi primaria acuta generalmente si risolve senza trattamento e di solito la guarigione è completa. Tuttavia, alcuni medici preferiscono trattare queste persone a causa della remota possibilità che la coccidioidomicosi si diffonda. Inoltre, con il trattamento la sintomatologia si risolve più rapidamente. Il trattamento solitamente prevede un farmaco antimicotico, come il fluconazolo.

Tranne quando viene trattata, la coccidioidomicosi progressiva di solito è fatale, soprattutto se il sistema immunitario è indebolito. Circa il 70% delle persone con infezione da HIV grave o AIDS muore entro 1 mese dalla diagnosi. Per le forme lievi e moderate di coccidioidomicosi progressiva, si somministra fluconazolo o itraconazolo per via orale. In alternativa, l’infezione può essere trattata con voriconazolo, per via orale o endovenosa, oppure con posaconazolo per via orale. Per la coccidioidomicosi progressiva grave si somministra amfotericina B per via endovenosa.

I medici non prescrivono certi farmaci antimicotici alle gestanti nel primo trimestre di gravidanza, perché possono causare difetti congeniti. Per le donne con coccidioidomicosi da lieve a moderata che si trovano nel primo trimestre di gravidanza di solito non è necessario alcun trattamento. Tuttavia, i medici possono somministrare amfotericina B alle gestanti nel primo trimestre di gravidanza che presentano un’infezione da coccidioidomiceti grave o un’infezione che si è diffusa oltre i polmoni. Dopo il primo trimestre, i medici possono prescrivere un farmaco antimicotico diverso. Le gestanti che contraggono l’infezione nel secondo o nel terzo trimestre di gravidanza o entro 6 settimane dal parto sono a rischio di progressione dell’infezione. Se non vengono trattate con farmaci, i medici le seguono e prescrivono esami del sangue per determinare se l’infezione si stia diffondendo.

Se si sviluppa la meningite, viene somministrato il fluconazolo. Dopo una meningite dovuta a coccidioidomicosi si deve assumere fluconazolo per il resto della vita, perché le recidive sono comuni e potenzialmente fatali.

Le persone con un sistema immunitario indebolito devono assumere farmaci per anni, spesso per tutta la vita.

Qualora l’infezione interessi l’osso o abbia prodotto cavità nei polmoni, può rendersi necessario un intervento chirurgico.