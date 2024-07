Esami per i disturbi cerebrali, del midollo spinale e del sistema nervoso

Il liquido cerebrospinale scorre attraverso un canale (lo spazio subaracnoideo) fra gli strati di tessuto (meningi) che coprono il cervello e il midollo spinale. Questo liquido, che circonda il cervello e il midollo spinale, aiuta a proteggerli da traumi improvvisi e lesioni minori.

Nella puntura lombare (rachicentesi), un campione di liquido cerebrospinale viene prelevato con un ago e inviato a un laboratorio per essere esaminato.

Il liquido cerebrospinale viene esaminato per trovare tracce di infezioni, tumori e sanguinamenti nel cervello e nel midollo spinale. Tali patologie possono modificare l’aspetto e il contenuto del liquido cerebrospinale, che generalmente contiene alcuni globuli bianchi e rossi ed è trasparente e incolore. Ad esempio, i seguenti risultati suggeriscono alcuni disturbi:

Un aumento del numero di globuli bianchi nel liquido cerebrospinale suggerisce un’infezione o un’infiammazione del cervello e del midollo spinale.

Un liquido opaco, dovuto alla presenza di molti globuli bianchi, suggerisce una meningite (infezione e infiammazione dei tessuti che ricoprono il cervello e il midollo spinale) o a volte un’encefalite (infezione e infiammazione dell’encefalo).

Alti livelli di proteina nel liquido possono essere causati da una lesione nel cervello, nel midollo spinale o in una radice nervosa spinale (la parte di un nervo spinale vicino al midollo spinale).

Anticorpi anomali nel liquido sono indicativi di sclerosi multipla o di un’infezione.

Bassi livelli di zuccheri (glucosio) indicano meningite o tumore.

La presenza di sangue nel fluido può indicare un’emorragia cerebrale, per esempio quando un rigonfiamento in un’arteria indebolita nel cervello (aneurisma) scoppia (si rompe).

Un aumento della pressione del liquido può essere causato da molti disturbi, compresi tumori cerebrali e meningiti.

I medici non effettuano una puntura lombare quando la pressione all’interno del cranio è aumentata, ad esempio in presenza di una massa (come un tumore o un ascesso) nel cervello. In questi casi, una puntura lombare può ridurre improvvisamente la pressione sotto al cervello. Di conseguenza, il cervello può spostarsi ed essere premuto attraverso una delle piccole aperture che si trovano nei tessuti relativamente rigidi che separano il cervello in compartimenti (detta ernia). L’ernia esercita una pressione sul cervello e può essere fatale. L’anamnesi medica e l’esame neurologico aiutano i medici a determinare se esiste un rischio di ernia. Ad esempio, i medici esaminano con un oftalmoscopio il nervo ottico, che si gonfia quando la pressione endocranica è elevata. Un’altra precauzione prima di effettuare una puntura lombare, è una TC o una RMI della testa per controllare la presenza di masse.

Come viene effettuata una puntura lombare

Per una puntura lombare, le persone sono solitamente sdraiate su un fianco in un letto e piegano le ginocchia verso il petto. Viene utilizzato un anestetico locale per anestetizzare la sede di introduzione. In seguito, viene inserito un ago tra due vertebre situate nella regione lombare, sotto l’estremità del midollo spinale.

Puntura lombare (rachicentesi) Video

Durante una puntura lombare, i medici possono misurare la pressione all’interno del cranio. La pressione può essere più alta del normale in chi soffre di ipertensione intracranica idiopatica e alcuni altri disturbi del cervello e delle strutture circostanti. Questa pressione viene misurata collegando uno strumento (manometro) all’ago utilizzato per la puntura lombare e rilevando il livello di liquido cerebrospinale nel manometro.

Una puntura lombare può essere eseguita per altri motivi:

Ridurre la pressione all’interno del cranio (pressione intracranica) in chi soffre di ipertensione intracranica

Somministrare un agente di contrasto radiopaco prima della mielografia

Somministrare farmaci che si desidera agiscano rapidamente o mirati a una particolare area del cervello, al midollo spinale o alle meningi, per esempio per trattare infezioni o tumori a carico di queste strutture

Una puntura lombare richiede al massimo 15 minuti.

Circa 1 persona su 10 lamenta cefalea alzandosi in piedi dopo una puntura lombare (chiamata cefalea da ipotensione). La cefalea di solito scompare dopo alcuni giorni o settimane. Tuttavia, se la cefalea è ancora fastidiosa dopo alcuni giorni, i medici possono iniettare una piccola quantità del sangue della persona nell’area circostante il punto in cui è stata effettuata la puntura lombare. Questa procedura, chiamata “blood patch”, rallenta la perdita di liquido cerebrospinale e può alleviare la cefalea. Ulteriori problemi sono molto rari.