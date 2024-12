Le persone in sovrappeso affette da ipertensione intracranica idiopatica devono perdere peso per ridurre la pressione all’interno del cranio. L’ipertensione intracranica idiopatica può risolversi con un calo ponderale pari a solo il 10% del peso corporeo. Tuttavia, i programmi di perdita di peso spesso non sono efficaci.

Il medico spesso prescrive acetazolamide o topiramato per bocca per aiutare a ridurre la pressione intracranica. L’acetazolamide e il topiramato sono efficaci anche perché riducono la quantità di liquido cerebrospinale prodotto nel cervello.

L’utilità di effettuare punture lombari quotidianamente o settimanalmente per prelevare il liquido cerebrospinale è discussa. Questo trattamento può essere utilizzato quando i soggetti sono a rischio di perdere la vista mentre sono in attesa di un trattamento più efficace (come un intervento chirurgico per alleviare la pressione intracranica). Se vengono eseguite regolarmente punture lombari, i soggetti vengono monitorati attentamente per determinare se la pressione sta diminuendo. La venografia con TC o venografia mediante risonanza magnetica può essere eseguita di nuovo per determinare se le punture lombari abbiano dilatato i seni venosi. Se queste vene sono dilatate, è possibile che una maggior quantità di sangue lasci il cervello, riducendo la pressione intracranica.

Se i soggetti con ipertensione intracranica idiopatica non sono riusciti a perdere peso, può essere utile la chirurgia bariatrica. Se il soggetto mantiene la perdita di peso dopo l’intervento chirurgico, l’ipertensione intracranica idiopatica può essere curata.