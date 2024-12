Malformazioni artero-venose cerebrali (MAV)

Gestione conservativa

Microchirurgia, radiochirurgia e/o intervento chirurgico endovascolare

Il principale obiettivo del trattamento delle malformazioni artero-venose cerebrali è quello di prevenire l’ictus emorragico. I rischi di vari trattamenti devono essere soppesati rispetto ai rischi di nessun trattamento (che possono essere rottura, convulsioni e, raramente, danni cerebrali invalidanti).

Le opzioni terapeutiche comprendono

Microchirurgia per rimuovere l’aneurisma

Radiochirurgia stereotassica

Embolizzazione endovascolare

Una combinazione di queste procedure

Nessuna procedura

I medici possono raccomandare di non eseguire alcuna procedura se il rischio di sanguinamento sembra basso o il rischio di effetti avversi del trattamento sembra alto. In tali casi, l’aneurisma viene monitorato regolarmente per individuare cambiamenti che possono renderne più probabile la rottura.

I soggetti che hanno avuto la rottura di una MAV vengono di solito trattati con una procedura per eliminare la MAV.

La microchirurgia prevede l’asportazione di un frammento del cranio per consentire ai medici di vedere la MAV. Successivamente, utilizzando un microscopio, i medici individuano e asportano la MAV.

La radiochirurgia non è un intervento chirurgico vero e proprio, in quanto non implica alcuna incisione. La radioterapia ha come target esatto la MAV e viene utilizzata per distruggerla. Per produrre le radiazioni, si fa ricorso a dispositivi quali un bisturi a raggi gamma e un acceleratore lineare. Quando viene utilizzato un bisturi a raggi gamma, viene fissata una griglia al cranio del paziente. Questi viene fatto sdraiare su un letto mobile e viene posto un grande casco forato sulla griglia. Poi, viene fatta scivolare la testata del letto in un globo che contiene cobalto radioattivo. Le radiazioni attraversano i fori dell’elmetto e vengono diretti esattamente sulla MAV. Un acceleratore lineare circonda la testa del soggetto che è sdraiato su un letto mobile, e bombarda la MAV con radiazioni da diverse angolazioni.

Nell’embolizzazione endovascolare, un tubicino (catetere) flessibile viene guidato fino alla MAV, e viene utilizzato un dispositivo o materiale (simile a una molla) per impedire al sangue di irrorare la MAV. L’embolizzazione endovascolare non ripara la MAV, ma riduce l’afflusso di sangue alla stessa e rende l’intervento chirurgico, se necessario, più sicuro. Può essere eseguita prima della microchirurgia o della radiochirurgia stereotassica.