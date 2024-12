Introduzione alla diagnosi dei disturbi cerebrali, del midollo spinale e dei nervi

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Il sistema nervoso comprende encefalo, midollo spinale e nervi che collegano l’encefalo e il midollo spinale al resto del corpo (nervi periferici).

I medici possono sospettare un problema cerebrale, del midollo spinale o dei nervi in base alla sintomatologia. I sintomi di un disturbo che colpisce parzialmente o tutto il sistema nervoso (un disturbo neurologico) sono chiamati sintomi neurologici.

Dato che il sistema nervoso controlla moltissime funzioni dell’organismo, i sintomi neurologici possono variare ampiamente. Includono i seguenti:

I sintomi neurologici possono essere minori (come un piede che si addormenta) o potenzialmente letali (come un coma in seguito a un ictus).

Le caratteristiche e lo schema dei sintomi aiutano i medici a diagnosticare la malattia neurologica.

Se una persona manifesta sintomi che suggeriscono un disturbo neurologico, i medici pongono specifiche domande sui sintomi e altri fattori pertinenti (l’anamnesi). Di solito conducono anche un esame obiettivo per valutare tutti i sistemi di organi, ma si concentrano sul sistema nervoso (il cosiddetto esame neurologico).

L’esame neurologico aiuta i medici a:

Identificare la sede dell’anomalia causa dei sintomi

Determinare se il problema ha origine nel sistema nervoso oppure in altre parti del corpo, ma interessa il sistema nervoso (come un’infezione, un tumore o un trauma)

Stabilire se siano necessari esami e, in tal caso, quali

Possono essere necessari esami diagnostici per confermare la diagnosi o escludere altri possibili disturbi.