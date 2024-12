Attacchi ischemici transitori (TIA)

Rapida risoluzione dei sintomi

Tomografia computerizzata e, quando disponibile, risonanza magnetica per immagini

Esami per determinare le cause

Le persone che manifestano un sintomo improvviso simile a un sintomo qualsiasi di ictus, anche se si risolve rapidamente, devono recarsi immediatamente in pronto soccorso. Questo sintomo suggerisce un TIA. Tuttavia, altri disturbi, come crisi convulsive, tumori cerebrali, emicranie e livelli di zucchero nel sangue eccessivamente bassi (ipoglicemia), causano sintomi simili ed è pertanto necessaria un’ulteriore valutazione.

Il medico sospetta un TIA se si sviluppano i sintomi di un ictus, in particolare se si risolvono in meno di 1 ora. Può però non essere in grado di distinguere un ictus da un TIA prima che si risolvano i sintomi. Le persone che hanno sintomi di TIA o di ictus vengono valutate rapidamente. Quelle che hanno avuto un TIA vengono solitamente ricoverate in ospedale, almeno per un breve periodo, per effettuare degli esami e per poter intervenire rapidamente qualora si verifichi un ictus poco dopo il TIA. Il rischio di ictus è massimo nelle prime 24-48 ore successive a un TIA.

Il medico controlla i fattori di rischio dell’ictus facendo domande, rivedendo l’anamnesi medica ed effettuando esami del sangue.

Vengono effettuati esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RMI) per controllare la presenza di ictus, emorragia e tumori cerebrali. Un tipo speciale di RMI, detta RMI pesata in diffusione, può mostrare le aree di tessuto cerebrale gravemente danneggiate e non funzionanti. La RMI pesata in diffusione può spesso essere utile per differenziare un TIA da un ictus ischemico. Tuttavia, la RMI pesata in diffusione non è sempre disponibile.

Vengono eseguiti degli esami per determinare cosa abbia causato il TIA. Essi possono includere

Elettrocardiogramma (ECG) per controllare le anomalie del ritmo cardiaco

Monitoraggio ECG continuo (effettuato a casa o in ospedale) per registrare il battito e il ritmo cardiaco in modo continuo per 24 ore (o più) e rilevare pertanto delle anomalie del ritmo cardiaco che si manifestano in modo imprevedibile o solo brevemente

Ecocardiogramma per verificare la presenza nel cuore di coaguli, di anomalie di pompaggio o strutturali e disturbi delle valvole

Altri esami di diagnostica per immagini

Esami del sangue alla ricerca di disturbi quali anemia e policitemia e di fattori di rischio come livelli elevati di colesterolo o diabete

Altri esami di diagnostica per immagini aiutano a determinare se un’arteria del cervello è bloccata, di quale arteria si tratti e quale sia l’entità del blocco. Questi esami forniscono immagini delle arterie che trasportano il sangue al cervello attraverso il collo (le carotidi interne e le arterie vertebrali) e di quelle del cervello (come le arterie cerebrali). Tra questi, l’eco-color Doppler (utilizzato per valutare il flusso ematico attraverso le arterie), l’angiografia con risonanza magnetica e l’angio-TC (TC eseguita dopo l’iniezione di un mezzo di contrasto in vena).