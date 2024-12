Fistole del midollo spinale o del tronco cerebrale

I sintomi di una fistola iniziano generalmente in modo impercettibile fra l’adolescenza e i 45 anni.

Le fistole nel collo (siringomielia) rendono spesso le persone meno sensibili al dolore e alla temperatura, in particolare nelle braccia, nella parte superiore della schiena, nella parte inferiore del collo e nelle mani. Di conseguenza i tagli e le bruciature alle braccia e alle mani sono comuni. Le persone possono non rendersi conto di questa diminuzione di sensibilità per anni. Dal momento che una fistola si espande e si allunga, può causare debolezza e riduzione (atrofia) dei muscoli, che solitamente inizia nelle mani. In seguito, la fistola causa debolezza e spasmi alle gambe. I sintomi possono essere più gravi da un lato del corpo.

Le fistole del tronco cerebrale (siringobulbia) possono causare vertigini, nistagmo (rapido movimento degli occhi in una direzione, seguito da un ritorno lento alla posizione originale), perdita di sensibilità al viso (da uno o entrambi i lati), perdita del gusto, difficoltà di parola, raucedine e difficoltà di deglutizione. I muscoli della lingua possono indebolirsi e ridursi. Le siringobulbie sono rare.