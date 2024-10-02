Corpi estranei intraoculari

Valutazione di un oftalmologo

Tomografia computerizzata (TC)

A seguito della penetrazione di un corpo estraneo, l’occhio deve essere esaminato quanto prima da un oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, delle patologie dell’occhio) per individuare eventuali abrasioni corneali e la presenza di corpi estranei mediante l’instillazione di un collirio a base di un colorante specifico che luccica sotto una luce speciale (fluoresceina) e una lampada a fessura. Il colorante e la lampada a fessura consentono di osservare qualsiasi piccola perdita di liquido dall’occhio e i segni di puntura.

Tutti i corpi estranei all’esterno del bulbo oculare vengono rimossi. Se dopo l’esame si sospetta la presenza di un corpo estraneo intraoculare, si esegue talvolta una semplice radiografia. Tuttavia, di solito si esegue una TC. Talvolta è necessaria una risonanza magnetica per immagini (RMI) per confermare la presenza di un oggetto o per chiarire la sua natura. La RMI non viene eseguita per prima, perché può causare lo spostamento di oggetti metallici intrappolati nell’occhio nel campo magnetico generato dallo scanner.