Esami di diagnostica per immagini delle vie urinarie

La risonanza magnetica per immagini (RMI), come la TC, genera immagini delle vie urinarie e delle strutture circostanti. A differenza della TC, la RMI non prevede l’esposizione a radiazioni ionizzanti. La RMI può essere usata per generare immagini dei vasi sanguigni (la cosiddetta angiografia con risonanza magnetica, o angio-RM). Per alcune malattie, la RMI offre maggiori dettagli rispetto alla TC. Tuttavia, la RMI non offre informazioni molto utili sui calcoli delle vie urinarie.

La somministrazione di mezzi di contrasto paramagnetici per via endovenosa rende le immagini RMI più nitide. Questo agente di contrasto è molto diverso da quello utilizzato nella TC. Tuttavia, spesso il mezzo di contrasto paramagnetico non può essere utilizzato in soggetti con ridotta funzionalità renale, poiché in questi soggetti il mezzo di contrasto causa in rari casi una malattia grave e irreversibile, chiamata fibrosi sistemica nefrogenica, che interessa la pelle e altri organi.