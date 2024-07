RMI del cuore

Michigan Medicine at the University of Michigan

La risonanza magnetica per immagini (RMI) è un tipo di diagnostica per immagini medica che utilizza un forte campo magnetico e onde radio ad altissima frequenza per produrre immagini molto dettagliate, tra cui cuore e torace.

Nella diagnostica per immagini cardiaca la RMI è una procedura costosa e sofisticata, utilizzata soprattutto per la diagnosi di cardiopatie complesse presenti dalla nascita (congenite) e per differenziare fra tessuto normale e anomalo.

La RMI presenta alcuni svantaggi. L’ottenimento delle immagini di RMI richiede più tempo rispetto alle immagini della tomografia computerizzata (TC) o dell’ecocardiogramma. A causa del movimento del cuore, le immagini ottenute con la RMI sono più sfocate rispetto a quelle ottenute con la TC. Tuttavia, le scansioni RMI più recenti, temporizzate in modo da corrispondere a specifiche parti dell’elettrocardiogramma (ECG; la cosiddetta RMI “gated”) sono molto più nitide rispetto alla RMI tradizionale. La RMI non può essere utilizzata quando i soggetti possiedono determinati oggetti metallici impiantati, come pacemaker, impianti cocleari, pompe per il rilascio di farmaci impiantate o neurostimolatori impiantati, clip endocerebrali utilizzate per trattare gli aneurismi oppure frammenti di proiettili.

L’angiografia mediante RM (angio-RM o RMA) è un tipo di RMI che si concentra sui vasi piuttosto che sugli organi. L’angio-RM produce immagini dei vasi sanguigni e del flusso ematico simili per qualità a quelle prodotte dall’angiografia tradizionale, ma non è una procedura invasiva. Può essere utilizzata per evidenziare dilatazioni (aneurismi) dell’aorta, una stenosi delle arterie che irrorano i reni (stenosi renale) e un restringimento o ostruzione delle arterie che riforniscono il cuore (coronaropatie), braccia e gambe (arteriopatia periferica).

Alcune tecniche di RMI e l’angio-RM richiedono l’iniezione di un mezzo di contrasto (una sostanza che rende organi e strutture più facilmente visibili alla RMI) in una vena del braccio. I soggetti con problemi renali, tuttavia, non devono ricevere mezzi di contrasto per l’angio-RM a causa del rischio di gravi effetti collaterali a carico di cute, articolazioni, occhi e organi interni (fibrosi sistemica nefrogenica). Nuovi mezzi di contrasto, che non presentano questo rischio, possono rendere il test possibile per i soggetti con problemi renali.