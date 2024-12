Panoramica sugli esami di diagnostica per immagini

Gli esami di diagnostica per immagini permettono di ottenere un’immagine dell’interno del corpo, sia nella sua interezza sia di alcune parti. La diagnostica per immagini aiuta i medici a diagnosticare un disturbo, a determinarne la gravità e a monitorare le persone dopo la diagnosi. La maggior parte degli esami diagnostici è indolore, relativamente sicura e non invasiva (vale a dire, non richiede l’incisione della pelle o l’inserimento di uno strumento nel corpo).

Gli esami diagnostici possono usare:

L’uso delle radiazioni comporta dei rischi nella diagnostica per immagini.

Per informazioni sui comuni esami di diagnostica per immagini per diagnosi e screening specifici, vedere quanto segue: