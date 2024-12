Panoramica sui tumori polmonari

I tumori polmonari non cancerosi possono essere suddivisi in tumori originanti in:

Trachea o ramificazioni bronchiali Amartomi (i tumori polmonari non cancerosi più comuni), cistoadenomi bronchiali, che si sviluppano nei bronchi principali o minori, mioblastomi e papillomi

Tessuto polmonare Fibromi, amartomi, leiomiomi, lipomi, neurofibromi, schwannomi ed emangiomi sclerosanti

I tumori non cancerosi possono essere identificati in base ai tipi di cellule che compongono il tumore (come cellule muscolari lisce, adipose o nervose). Gli amartomi si distinguono in quanto sono composti da pezzi disorganizzati di tessuti maturi come cartilagine, grasso e muscoli.

Alcune masse non cancerose nei polmoni non sono causate da una nuova crescita di cellule polmonari (neoplasia) ma piuttosto dall’infiammazione dovuta a un’infezione o a una malattia immunitaria, come la sarcoidosi.

Spesso i tumori non cancerosi non causano sintomi diversi da sibili, tosse o respiro affannoso, in particolare se comprimono o ostruiscono una via aerea, oppure se si ingrossano.

Più spesso, i medici diagnosticano inaspettatamente un tumore del polmone non canceroso dopo aver eseguito una radiografia del torace o un altro esame di diagnostica per immagini per un altro scopo.

La maggior parte dei tumori non cancerosi non viene trattata, tuttavia il tumore può dover essere asportato chirurgicamente per prevenire l’ostruzione delle vie aeree.