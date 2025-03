Valutazione del paziente con una malattia epatica

Nelle epatopatie possono manifestarsi vari sintomi che tuttavia sono poco specifici per i disturbi del fegato:

Sintomi aspecifici comuni comprendono l'affaticamento, l'inappetenza, la nausea e occasionalmente il vomito, particolarmente nelle epatopatie più gravi.

Ci possono essere feci grasse (steatorrea) e non formate quando la colestasi impedisce a un quantitativo sufficiente di bile di raggiungere l'intestino. I pazienti con steatorrea sono a rischio di carenze di vitamine liposolubili (A, D, E, K). Frequenti situazioni cliniche possono comprendere l'osteoporosi e il sanguinamento.

La febbre si può manifestare nell'epatite virale o nell'epatite alcolica.

L'ittero, che si verifica sia nei disturbi epatocellulari che nella malattia colestatica, è il sintomo più specifico. Spesso è associato a urine scure e feci chiare.

In corso di epatopatie l'insorgenza di dolore localizzato al quadrante superiore destro è generalmente determinata dalla distensione (p. es., per fegato da stasi o tumore) o dall'infiammazione della capsula del fegato.

Si sviluppano disfunzione erettile e femminilizzazione, solitamente dovute a squilibri del rapporto estrogeni/testosterone normale, con più estrogeni presenti di quanto sia tipico.

(Vedi anche Struttura e funzione epatica.)

Tabella Fattori di rischio per malattie del fegato Tabella

L'anamnesi familiare, l'anamnesi sociale e l'uso di farmaci e sostanze devono prendere in considerazione i fattori di rischio per i disturbi del fegato (vedi tabella Fattori di rischio per malattie del fegato).