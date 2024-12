Panoramica sulle epatiti virali acute

L'immunoprofilassi può implicare l'immunizzazione attiva, usando i vaccini, e l'immunizzazione passiva.

Dei vaccini per l'epatite A e B sono disponibili negli Stati Uniti.

La vaccinazione di routine per l'epatite A e B è raccomandata negli Stati Uniti per tutti i bambini e per gli adulti ad alto rischio (vedi Adult Immunization Schedule).

Un vaccino per l'epatite E non è disponibile negli Stati Uniti ma è disponibile in Cina.

Le immunoglobuline impediscono o riducono la gravità dell'infezione da virus dell'epatite A e devono essere somministrate ai familiari non immuni e alle persone che stanno a stretto contatto con i pazienti. Le immunoglobuline antiepatite B probabilmente non prevengono l'infezione, ma ne prevengono o ne attenuano la sintomatologia clinica.

Non esistono metodi per l'immunoprofilassi del virus dell'epatite C o del virus dell'epatite D. Tuttavia, la prevenzione dell'infezione da virus dell'epatite B previene l'infezione da virus dell'epatite D. La predisposizione del virus dell'epatite C a modificare il proprio genoma impedisce lo sviluppo del vaccino.