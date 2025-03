(Malattia di La Peyronie)

Vitamine E e para-aminobenzoato di potassio per via orale

Sostituzione chirurgica della placca fibrotica con l'innesto di un patch

Iniezioni locali di verapamil, corticosteroidi ad alta potenza o collagenasi di clostridium histolyticum (collagenasi)

Terapia con ultrasuoni o radioterapia

Uso ripetuto di dispositivi di trazione esterni (per raddrizzare il pene)

I risultati del trattamento non sono prevedibili. Le vitamine E e il para-aminobenzoato potassico per via orale hanno avuto un successo variabile.

La rimozione chirurgica della fibrosi e la sua sostituzione con un innesto possono avere un esito favorevole o causare un'ulteriore cicatrizzazione e aggravamento del difetto. I lembi da trapianto possono essere autotrapianti (derma, tunica vaginalis o mucosa buccale), allotrapianti (di solito pericardio da cadavere), xenotrapianti (pericardio o sottomucosa intestinale bovini) e innesti sintetici (Dacron e Gore-Tex).

Una serie di iniezioni locali di verapamil o corticosteroidi ad alta potenza intra-placca può essere efficace, mentre non lo è l'assunzione orale di corticosteroidi. Per una curvatura del pene > 30° accompagnata da una placca palpabile, si possono utilizzare da 1 a 4 cicli di trattamento (eseguiti a distanza di circa 6 settimane) di iniezioni di collagenasi di Clostridium histolyticum intra-placca con successivo rimodellamento manuale penieno a domicilio. L'iniezione ripetuta di collagenasi insieme alla manipolazione è effettuata con esercizi di stiramento e raddrizzamento del pene per rompere la placca.

I trattamenti con ultrasuoni possono stimolare il flusso sanguigno, il che può prevenire ulteriori cicatrici. La radioterapia può ridurre il dolore; tuttavia, le radiazioni spesso aggravano il danno tissutale. Per assicurare la penetrazione, si può impiantare una protesi peniena, ma questo può richiedere l'innesto di un patch per raddrizzare il pene.

La trazione esterna del pene per raddrizzare il pene è spesso eseguita in combinazione con terapie mediche.

La plicatura chirurgica del pene può essere utilizzata per trattare la malattia di Peyronie utilizzando suture per accorciare il lato opposto alla placca. È generalmente efficace nel raddrizzare il pene, ma di solito si traduce in un lieve accorciamento del pene.