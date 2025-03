Panoramica sull'iponutrizione

I lattanti e i bambini sono particolarmente predisposti all'iponutrizione a causa della loro elevata richiesta energetica e di nutrienti essenziali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2020, 149 milioni di bambini di > 5 anni sono stati considerati troppo bassi per l'età e 45 milioni sono stati considerati troppo magri per l'altezza (1). Il tasso di mortalità dei bambini di < 5 anni è la probabilità che un neonato muoia prima di raggiungere i 5 anni di età ed è espresso in decessi per 1000 nati vivi. In tutto il mondo, questo tasso è diminuito del 59%: da 93/1000 morti per nati vivi nel 1990 al 38% nel 2021 (2). Nonostante questi progressi, la riduzione del tasso di mortalità dei bambini di < 5 anni rimane un grave problema di salute pubblica.

Poiché la vitamina K non attraversa facilmente la placenta, i neonati ne possono essere carenti e per tale motivo viene loro somministrata una singola dose di vitamina K entro 1 h dalla nascita per prevenire la malattia emorragica del neonato, una minaccia per la vita. Ai neonati nutriti solamente con latte materno, che, in genere, è a basso contenuto di vitamina D, viene dato un supplemento di vitamina D; essi possono sviluppare una carenza di vitamina B12 se la madre è vegana.

I lattanti e i bambini non adeguatamente alimentati sono a rischio di malnutrizione proteico-energetica e di carenze di ferro, folato (acido folico), vitamine A e C, rame e zinco.

Nell'adolescenza, il fabbisogno nutrizionale aumenta poiché la velocità di crescita accelera. L'anoressia nervosa colpisce specialmente le ragazze adolescenti.