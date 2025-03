Ipogonadismo maschile

L'aumento dell'ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH) e dell'ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) è più sensibile per l'ipogonadismo primario di quanto non sia la riduzione dei livelli di testosterone. Anche i livelli di ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH) e ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) aiutano a stabilire se l'ipogonadismo è primitivo o secondario. Alti livelli di gonadotropine, anche con livelli di testosterone ai limiti inferiori della norma, indicano un ipogonadismo primario, mentre livelli di gonadotropine bassi o più bassi di quanto ci si aspetti in base al livello di testosterone sono indice di un ipogonadismo secondario. In alternativa, nei ragazzi con bassa statura e pubertà ritardata, il basso livello di testosterone con i bassi livelli di gonadotropine possono derivare da un ritardo puberale costituzionale. L'aumento dell'ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH) sierico con normali livelli sierici di testosterone e di ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) spesso si verifica quando la spermatogenesi è alterata, ma la produzione di testosterone è normale. La causa dell'ipogonadismo è spesso clinicamente evidente. L'ipogonadismo primario non richiede ulteriori indagini, anche se alcuni medici richiedono un cariotipo per diagnosticare definitivamente la sindrome di Klinefelter.

Il testosterone sierico totale (e quando possibile, quello libero), l'ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH) sierico e i livelli sierici di ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) vengono misurati contemporaneamente. Il normale range del testosterone totale è 300-1000 ng/dL (10,5-35 nmol/L). Il livello di testosterone deve essere testato al mattino (entro le ore 10:00 del mattino) per confermare ipogonadismo. Poiché la globulina legante gli ormoni sessuali aumenta con l'invecchiamento, il testosterone totale è un indicatore meno sensibile per la diagnosi di ipogonadismo dopo i 50 anni. Sebbene i livelli sierici di testosterone libero riflettano più accuratamente i livelli di testosterone funzionale, la sua misurazione richiede una dialisi all'equilibrio, che è tecnicamente difficile e non disponibile ovunque.

Alcuni kit disponibili in commercio, compreso quello per l'analisi dell'analogo del testosterone libero, cercano di misurare i livelli sierici di testosterone libero, ma i risultati sono spesso imprecisi, particolarmente in condizioni (quali il diabete di tipo 2, l'obesità e l'ipotiroidismo) che alterano i livelli di globulina legante gli ormoni sessuali. I livelli di testosterone libero possono essere calcolati sulla base dei valori di globulina legante gli ormoni sessuali, albumina e testosterone; questi calcolatori sono disponibili online. Vedi il Free and Bioavailable Testosterone Calculator.

A causa della secrezione pulsatile dell'ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH) e dell'ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH), gli ormoni erano misurati come un campione aggregato di 3 prelievi di sangue venoso presi a intervalli di 20 min, ma questi campioni aggregati raramente aggiungono informazioni clinicamente importanti rispetto a un singolo campione di sangue. I livelli sierici di ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH) e ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) sono di solito ≤ 5 mUI/mL (5 UI/L) prima della pubertà e 5-15 mUI/mL (5 e 15 UI/L) in età adulta.

L'analisi dello sperma deve essere eseguita in tutti gli uomini che richiedono un trattamento per l'infertilità. Negli adolescenti o negli adulti, un campione di sperma, raccolto mediante masturbazione dopo 2 giorni di astinenza dall'eiaculazione, fornisce un eccellente indice della funzione dei tubuli seminiferi. Un normale campione di sperma (standard OMS) ha un volume di > 1,5 mL con > 15 milioni spermatozoi/mL, dei quali il 50% ha una morfologia normale ed è mobile (vedi anche Patologie degli spermatozoi).