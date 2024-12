Coledocolitiasi e colangite

Colangiopancreatografia retrograda endoscopica e sfinterotomia

Nel sospetto di un'ostruzione biliare, diventano necessarie per la rimozione dei calcoli la colangiopancreatografia retrograda endoscopica e la sfinterotomia. La frammentazione endoscopica dei calcoli (litotrissia meccanica o laser intracorporea) per facilitare la dissoluzione e la clearance dei calcoli può essere considerata per i calcoli non facilmente rimovibili utilizzando metodi standard (p. es., un cestello per il recupero endoscopico o un palloncino). Il tasso di successo è superiore al 90% (1); fino al 7% dei pazienti presenta complicanze a breve termine (p. es., emorragia, pancreatite, infezione). Le complicanze a lungo termine (p. es., recidiva dei calcoli, fibrosi e successiva stenosi del dotto) sono più frequenti. La colecistectomia laparoscopica, che non è adatta per la colangiografia intraoperatoria o per l'esplorazione deldotto comune (coledoco), può essere eseguita in elezione dopo la colangiopancreatografia retrograda endoscopica e la sfinterotomia. La mortalità e la morbilità dopo la colecistectomia a cielo aperto con l'esplorazione del dotto comune (coledoco) sono più elevate. Nei pazienti ad alto rischio di complicanze per la colecistectomia (p. es., pazienti che sono anziani), la sola sfinterotomia è un'alternativa.

La colangite acuta è considerata un'emergenza che richiede misure di supporto e terapie aggressive nonché la rimozione urgente del calcolo per via endoscopica o chirurgica. Vengono somministrati antibiotici, simili a quelli utilizzati per la colecistite acuta (vedi Colecistite acuta: trattamento). Un regime alternativo per pazienti particolarmente gravi è la somministrazione contemporanea di meropenem e ciprofloxacina associati a metronidazolo per coprire la flora anaerobia.

Per la colangite ricorrente piogena, la gestione clinica si propone di fornire terapie di supporto (p. es., antibiotici a largo spettro), l'eradicazione di eventuali flore parassitarie, e la bonifica della via biliare per via endoscopica (tramite colangiopancreatografia retrograda endoscopica) o chirurgica.