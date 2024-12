Panoramica sulle infezioni da enterovirus

L'enterovirus D68 (EV-D68) causa malattia respiratoria, soprattutto nei bambini; i sintomi di solito assomigliano a quelli di un raffreddore (p. es., rinorrea, tosse, malessere generale, febbre in alcuni bambini). Alcuni bambini, in particolare quelli affetti da asma, presentano sintomi asmatici più gravi che coinvolgono il tratto respiratorio inferiore (p. es., respiro sibilante, difficoltà respiratoria) (8). Gli adulti sani possono contrarre l'infezione, ma tendono a presentare sintomi più lievi. Gli adulti immunocompromessi possono avere una malattia più grave.

A partire dal 2014 negli Stati Uniti, l'aumento della circolazione dell'EV-D68 con epidemie diffuse di malattie respiratorie si è verificato in un modello stagionale (tra fine estate a inizio autunno) (2014, 2016, 2018) (9). Nell'agosto-ottobre 2014, durante un'epidemia di malattia respiratoria da EV-D68, sono stati segnalati anche casi di bambini con debolezza focale degli arti e lesioni del midollo spinale alla RM, ora denominate AFM (mielite flaccida acuta) (10). Un ruolo causale di EV-D68 nella paralisi della mielite flaccida acuta è stato successivamente stabilito attraverso dati epidemiologici, virologici, immunologici e su modelli animali di laboratorio (11).

La sorveglianza continua negli Stati Uniti da parte del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha rilevato epidemie di mielite flaccida acuta nel 2014, 2016 e 2018 con 120, 153 e 238 casi segnalati al CDC ogni anno, rispettivamente, e solo 22 e 38 casi segnalati negli anni successivi. Questi picchi biennali corrispondono a periodi di aumentata attività dell'EV-D68 (vedi CDC: AFM Cases and Outbreaks). Non vi è stata alcuna significativa circolazione di EV-D68 o aumento dei casi di mielite flaccida acuta segnalati tra il 2019 e il 2021, presumibilmente a causa di interventi non farmacologici per la pandemia di COVID-19, che ha anche limitato la trasmissione di altri virus respiratori. Nel 2022, un grande focolaio di malattia respiratoria da EV-D68 si è verificato senza un significativo aumento dei casi di mielite flaccida acuta. Le ragioni di questo disaccoppiamento dal COVID-19 rimangono poco chiare e sono sotto indagine.

L'EV-D68 deve essere considerato come un'eziologia quando i pazienti hanno un'infezione respiratoria grave, altrimenti inspiegabile, asmatiforme, in particolare se associata a un gruppo di casi durante la tarda estate fino all'autunno (12; vedi anche CDC: Clinical Guidance for the Acute Medical Treatment of AFM). Test RT-PCR specifici per EV-D68 in potenziali epidemie di malattie respiratorie sono raccomandati e possono essere organizzati attraverso funzionari della sanità pubblica.

La diagnosi di mielite flaccida acuta richiede segni all'esame obiettivo di debolezza/flaccidità acuta degli arti, che può essere accompagnata da disfunzione dei nervi cranici in circa il 30% dei casi (13). La puntura lombare deve essere eseguita e spesso mostra una pleocitosi linfocitaria del liquido cerebrospinale. La conferma della diagnosi avviene tramite RM del midollo spinale che mostra una lesione longitudinale nella sostanza grigia, che può essere accompagnata da lesioni cerebrali (14). La pronta raccolta di campioni biologici (tamponi nasofaringei e orofaringei, feci, sangue e liquido cerebrospinale) per i test effettuati attraverso funzionari della sanità pubblica è fondamentale per il rilevamento di un patogeno causale e per escludere un poliovirus.

Il trattamento della mielite flaccida acuta deve coinvolgere neurologi e specialisti in malattie infettive. La terapia di supporto rimane il cardine del trattamento. Mentre un certo numero di trattamenti, tra cui immunoglobuline per via endovenosa, sono stati considerati per la mielite flaccida acuta, attualmente non ci sono prove sufficienti da studi sull'uomo per supportare qualsiasi trattamento specifico per la gestione della mielite flaccida acuta (vedi CDC: Clinical Guidance for the Acute Medical Treatment of AFM).