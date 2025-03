Ipertensione in gravidanza

Per l'ipertensione lieve, se necessario misure conservative seguite da antipertensivi

Metildopa, beta-bloccanti, o calcio-antagonisti vanno provati per primi

Evitare ACE-inibitori, inibitori dei recettori dell'angiotensina II e antagonisti dell'aldosterone

Per l'ipertensione moderata o grave, terapia antipertensiva, stretto monitoraggio, e, se la condizione peggiora, possibile interruzione della gravidanza o del parto, a seconda dell'età gestazionale

Le raccomandazioni per l'ipertensione cronica e gestazionale sono simili e dipendono dalla gravità. Tuttavia, l'ipertensione cronica potrebbe essere più grave. Nell'ipertensione gestazionale, gli aumenti della pressione arteriosa spesso si verificano solo in ritardo in gestazione e non possono richiedere un trattamento.

Il trattamento delle forme lievi-moderate di ipertensione in assenza di insufficienza renale durante la gravidanza è controverso; le questioni sono se il trattamento migliora l'esito e se i rischi della terapia farmacologia superano i rischi di una malattia non trattata. Poiché la circolazione uteroplacentare è estremamente vasodilatata e non è in grado di autoregolarsi, l'abbassamento della pressione arteriosa materna con i farmaci può determinare bruscamente una riduzione del flusso sanguigno uteroplacentare. I diuretici riducono l'effettiva volemia materna; una riduzione consistente aumenta il rischio di ritardo di crescita intrauterina. Tuttavia, l'ipertensione con insufficienza renale viene trattata anche se l'ipertensione è lieve o moderata.

Per l'ipertensione da lieve a moderata (pressione arteriosa sistolica da 140 a 159 mmHg o pressione arteriosa diastolica da 90 a 109 mmHg) con pressione arteriosa labile, la ridotta attività fisica può diminuire la pressione arteriosa e migliorare la crescita fetale, rendendo i rischi perinatali simili a quelli delle donne non ipertese. Tuttavia, se questa misura conservativa non riduce la pressione arteriosa, molti esperti raccomandano la terapia farmacologica. Nelle donne in gravidanza con ipertensione cronica lieve, un obiettivo di pressione arteriosa < 140/90 mmHg è stato associato a una ridotta incidenza di preeclampsia e di parto pretermine, senza aumento del rischio di un peso alla nascita piccolo per l'età gestazionale (1). Le donne che stavano assumendo metildopa, un beta-bloccante, un calcio-antagonista, o una combinazione di questi prima della gravidanza, possono continuare a prendere questi farmaci. Tuttavia, gli ACE-inibitori e gli antagonisti del recettore dell'angiotensina II devono essere interrotti una volta che la gravidanza è confermata.

Per l'ipertensione grave (pressione arteriosa sistolica ≥ 160 mmHg o pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg), la terapia farmacologica è indicata. Il rischio di complicanze-materne (progressione di una disfunzione degli organi, della preeclampsia) e fetali (prematurità, ritardo di crescita intrauterino, natimortalità), è significativamente aumentato. Possono essere richiesti parecchi antipertensivi.

Per la pressione arteriosa sistolica > 180 mmHg o la pressione arteriosa diastolica > 110 mmHg, è richiesta la valutazione immediata. Sono spesso richiesti numerosi farmaci. Anche, l'ospedalizzazione può essere necessaria per molto tempo nell'ultima parte della gravidanza. Se le condizioni della donna peggiorano, viene consigliata l'interruzione della gravidanza.

Tutte le donne con ipertensione cronica durante la gravidanza devono essere istruite sull'automonitoraggio della pressione arteriosa, e devono essere valutate per il danno degli organi bersaglio. La valutazione, fatta in basale e in seguito periodicamente, comprende

Creatinina, elettroliti, e livelli sierici di acido urico

Test di funzionalità epatica

Conta piastrinica

Valutazione delle proteine urinarie

Solitamente fondoscopia

L'ecocardiografia materna deve essere considerata se le donne hanno avuto l'ipertensione per > 4 anni. Dopo l'ecografia iniziale per valutare l'anatomia fetale, l'ultrasonografia viene eseguita ogni mese a partire da circa 28 settimane per monitorare la crescita fetale; i test prenatali iniziano spesso a 32 settimane. L'ecografia per monitorare la crescita fetale e il test prenatale possono iniziare prima se le donne hanno complicanze aggiuntive (p. es., disturbi renali) o se nel feto si verificano complicanze (p. es., restrizione della crescita). Il parto deve essere effettuato tra la 37a e la 39a settimana ma può essere effettuato prima se compaiono una preeclampsia o un ritardo di crescita intrauterino o se il monitoraggio del feto non risulta rassicurante.

Trattamento farmacologico I farmaci di prima scelta nell'ipertensione in gravidanza comprendono Metildopa

Beta-bloccanti

Calcio-antagonisti La dose iniziale di metildopa è di 250 mg per via orale 2 volte/die, aumentata in base alle necessità fino a un totale di 2 g/die, salvo si manifestino un'eccessiva sonnolenza, depressione o ipotensione ortostatica sintomatica. Il beta-bloccante più comunemente utilizzato è il labetalolo (un beta-bloccante con alcuni effetti alfa-1-bloccanti), che può essere utilizzato da solo o in associazione con la metildopa quando viene raggiunta la massima dose giornaliera di metildopa. La dose usuale di labetalolo è di 100 mg da 2 a 3 volte/die, aumentato se necessario a una dose totale giornaliera massima di 2400 mg. Gli effetti avversi dei beta-bloccanti comprendono un rischio aumentato di ritardo di crescita intrauterino, ridotti livelli materni di energia e depressione materna. La nifedipina a rilascio prolungato, un calcio-antagonista, può essere preferibile perché è somministrato 1 volta/die (dose iniziale di 30 mg; dose giornaliera massima di 120 mg); effetti avversi comprendono mal di testa e edema pretibiale. I diuretici tiazidici sono usati solo per curare l'ipertensione cronica durante la gravidanza se il potenziale beneficio supera il potenziale rischio per il feto. La dose può essere regolata per minimizzare gli effetti avversi come l'ipopotassiemia. Numerose classi di farmaci antipertensivi sono solitamente evitate durante la gravidanza: Gli ACE-inibitori sono controindicati per il rischio aumentato di anomalie del tratto urinario fetale.

Gli inibitori del recettore dell'angiotensina II sono controindicati perché aumentano il rischio di disfunzioni renali fetali, ipoplasia polmonare, malformazioni scheletriche, e la morte.

Gli antagonisti dell'aldosterone (spironolattone ed eplerenone) devono essere evitati perché possono causare femminilizzazione di un feto di sesso maschile.