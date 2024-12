Annunciare al team clinico che vi è una distocia delle spalle e chiamare in aiuto un personale supplementare di ostetricia, pediatria e anestesiologia, se necessario.

Posizionare la paziente incinta in posizione litotomica dorsale.

Eseguire le manovre (McRoberts, pressione sovrapubica, vite di Wood, Rubin, liberazione posteriore della spalla o del braccio).

A volte, frattura intenzionale della clavicola fetale.

Se tutte le altre misure falliscono, eseguire la manovra di Zavanelli (flessione e riposizionamento della testa fetale nella pelvi materna seguita da parto cesareo).

Se la seconda fase del travaglio è protratta, il travaglio può essere aumentato con l'ossitocina, se appropriato. Se l'ossitocina ripristina il normale progresso e se il peso fetale è < 5000 g nelle donne non diabetiche o di < 4500 g nelle donne diabetiche, il travaglio può tranquillamente continuare. Le pazienti possono anche essere valutati per determinare se il parto operativo vaginale (con una pinza o con una ventosa) è sicuro e appropriato. Tuttavia, tentare di far nascere un feto troppo grande usando un forcipe o una ventosa può causare complicanze.

Appena si diagnostica una distocia delle spalle, si deve richiamare personale aggiuntivo in supporto, e si devono tentare varie manovre in sequenza per disimpegnare la spalla anteriore:

Le cosce della donna vengono iperflesse per aumentare le dimensioni dello sbocco pelvico (manovra di McRobert), e si esercita una pressione sovrapubica per favorire la rotazione e il disimpegno della spalla anteriore. Si deve evitare la pressione sul fondo perché può peggiorare la situazione o causare la rottura dell'utero.

L'ostetrico inserisce una mano nella parte posteriore della vagina e spinge sulla spalla anteriore o posteriore per ruotare il feto nella direzione che risulta più agevole (manovra di Wood o manovra di Rubin).

L'ostetrico inserisce una mano, flette il gomito posteriore, e ruota il braccio e la mano sul petto del feto per liberare l'intero braccio posteriore del neonato.

Se l'ostetrico non riesce a raggiungere il braccio posteriore, può essere utilizzata una trazione ascellare (posizionando le dita nell'ascella posteriore) per tentare di liberare la spalla posteriore.

L'episiotomia può essere effettuata in qualsiasi momento per facilitare le manovre. A volte, se altre manovre non sono efficaci, i medici aiutano la paziente a girarsi e mettersi a quattro zampe (sulle mani e sulle ginocchia; manovra di Gaskin), sebbene questa sia considerata un'opzione di ultima istanza (1).

Queste manovre aumentano il rischio di frattura dell'omero o della clavicola. Talvolta la clavicola viene intenzionalmente fratturata in una posizione lontana dal polmone fetale per disimpegnare la spalla.

Se tutte le manovre sono inefficaci, l'ostetrico flette la testa del neonato e inverte i movimenti cardinali del travaglio, riportando la testa fetale nuovamente dentro la vagina o l'utero (manovra di Zavanelli); a questo punto il neonato viene fatto nascere tramite taglio cesareo. Nei casi in cui un parto cesareo sicuro e rapido non è possibile, può essere considerata una sinfisiotomia (allargando il canale di uscita pelvico mediante incisione chirurgica della cartilagine della sinfisi pubica). Questa procedura viene utilizzata raramente perché comporta un alto rischio di morbilità materna a lungo termine, comprese fistole ostetriche e incontinenza urinaria (2).

