Indurre il parto, se è presente compromissione fetale, infezione o età gestazionale ≥ 34 settimane

In caso contrario, sono indicati riposo, monitoraggio stretto, antibiotici, e, talvolta, corticosteroidi

Linee guida per la gestione della rottura pretravaglio delle membrane a termine in situazioni specifiche sono disponibili presso l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).

Tabella Linee guida per la gestione della rottura prematura (pretravaglio) delle membrane basate sulle raccomandazioni dell'American College of Obstetricians and Gynecologists Tabella

Quando il parto viene rimandato, la gestione della rottura pretravaglio delle membrane deve tenere conto sia del rischio di infezione che del rischio di immaturità fetale. Non esiste una strategia univoca ma, in genere, il parto deve essere effettuato immediatamente nel caso compaiano segni di compromissione fetale o di infezione (p. es., monitoraggio fetale a lungo non rassicurante, dolorabilità uterina associata a febbre). Altrimenti, il parto può essere ritardato di un periodo variabile se i polmoni fetali sono ancora immaturi o se il travaglio può iniziare spontaneamente (ossia, in epoca gravidica più avanzata).

L'induzione del travaglio è consigliata quando l'età gestazionale è ≥ 34 settimane. Il trattamento dopo la 34a settimana fino alla 36a settimana deve essere individualizzato e deve comprendere un attento processo decisionale condiviso tra il medico e la paziente.

Quando permangano dubbi sulla gestione del caso, può essere utile effettuare l'esame del liquido amniotico per valutare la maturità polmonare, e indirizzare il trattamento; il campione può essere ottenuto per via vaginale o mediante amniocentesi.

Gestione di attesa vigile Quando si utilizza una gestione di attesa vigile, alla gestante si devono prescrivere una limitazione delle attività e riposo a letto e completo riposo pelvico. La pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la temperatura devono essere misurate ≥ 3 volte/die. Si prescrivono antibiotici (solitamente ampicillina ed eritromicina EV per 48 h, seguiti da 5 giorni di amoxicillina ed eritromicina per via orale); essi prolungano il periodo di latenza e riducono il rischio di morbilità neonatale. Al posto dell'eritromicina, può essere somministrata una singola dose di azitromicina 1 g per via orale. Se le membrane si rompono tra le 23 e le 34 settimane di gravidanza, i medici devono somministrare corticosteroidi alla donna per accelerare la maturità polmonare fetale. È possibile considerare la somministrazione di un altro ciclo di corticosteroidei se sono presenti tutte le seguenti condizioni: La gravidanza è < 34 settimane.

Le donne sono a rischio di parto entro 7 giorni.

L'ultimo corso è stato dato ≥ 7 giorni prima. I corticosteroidi devono anche essere considerati a 34 0/7 settimane a 36 6/7 settimane di gestazione se le donne sono a rischio di parto entro 7 giorni e se non sono stati somministrati corticosteroidi in precedenza (1). I corticoseroidi sono controindicati in caso ci siano segni di corioamnionite. Deve essere considerato solfato di magnesio EV in gravidanza < 32 settimane; l'esposizione in utero a questo farmaco sembra ridurre il rischio di una grave disfunzione neurologica (p. es., a causa di emorragia intraventricolare), compresa paralisi cerebrale, nei neonati. L'utilizzo di tocolitici (farmaci che bloccano le contrazioni uterine) per gestire la rottura pretravaglio delle membrane è controverso; il loro uso deve essere valutato caso per caso.