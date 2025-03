Rilevamento dell'antigene o del DNA del cytomegalovirus

Coltura dell'urina nei neonati

Biopsia di tessuto che può essere infetto in pazienti immunocompromessi

Test sierologici

Si sospetta infezione da cytomegalovirus in

Persone sane con sindromi simili alla mononucleosi

Pazienti immunocompromessi con sintomi gastrointestinali, polmonari, del sistema nervoso centrale, o retinici

Neonati con malattia sistemica

La mononucleosi da cytomegalovirus può essere differenziata dalla mononucleosi infettiva (virus di Epstein-Barr) per la comune assenza di faringite, per la negatività degli anticorpi eterofili e mediante test sierologici positivi per il cytomegalovirus. L'infezione da cytomegalovirus che interessa il fegato può essere differenziata dalle altre infezioni d'epatite virale attraverso esami sierologici specifici. La conferma laboratoristica dell'infezione primaria da cytomegalovirus è necessaria solo per differenziarla da altre patologie, in particolare quelle trattabili, e in caso di forme gravi, come quella primaria da HIV.

La sieroconversione può essere dimostrata dallo sviluppo di anticorpi anti-cytomegalovirus, che indica una nuova infezione da cytomegalovirus. Tuttavia, la malattia da cytomegalovirus risulta da una riattivazione della malattia latente nell'ospite immunocompromesso. La riattivazione del cytomegalovirus può portare alla presenza del virus nelle urine, nei liquidi corporei o in altri tessuti, ma la presenza del cytomegalovirus nei liquidi corporei e nei tessuti non sempre indica malattia e può semplicemente rappresentare una diffusione virale. Pertanto, una biopsia che dimostri alterazioni cytomegalovirus-dipendenti nei tessuti infettati è spesso necessaria per individuare le forme invasive. La rilevazione quantitativa dell'antigenemia del cytomegalovirus o del DNA nel sangue periferico può anche essere molto utile perché una presenza di carica virale di cytomegalovirus elevata o in aumento è spesso altamente indicativa di malattia invasiva. Tale evidenzziazione del cytomegalovirus può essere particolarmente utile nei pazienti gravemente immunocompromessi con sindromi cliniche compatibili in cui la biopsia può non essere fattibile.

La diagnosi di infezione da cytomegalovirus nei neonati può essere realizzata tramite la coltura delle urine.