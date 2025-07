Presentazione, posizione, e situazione fetale (compresa la presentazione podalica)

Esistono diversi tipi di presentazione podalica.

Podalica franca: i fianchi fetali sono flessi e le ginocchia estese (posizione a luccio).

Podalica completa: il feto sembra seduto con le cosce e le ginocchia flesse.

Presentazione di piede singola o doppia: una o entrambe le gambe sono completamente estese e si presentano prima delle natiche.

Tipi di presentazione podalica

La presentazione podalica rende difficile il parto, principalmente perché la parte presentata non permette una buona dilatazione. La presentazione podalica può portare a una dilatazione cervicale incompleta, poiché la parte presentata è più stretta della testa che segue. La testa, la parte con il diametro maggiore, può quindi essere intrappolata durante il parto.

Inoltre, la testa bloccata del feto può comprime il cordone ombelicale se esso è visibile all'orifizio vaginale, soprattutto nelle primipare i cui tessuti pelvici non sono stati dilatati da precedenti parti. La compressione del cordone ombelicale può causare un'ipossiemia fetale.

Come partorire un bambino in p... Video

I fattori predisponenti per la presentazione podalica comprendono

Travaglio pretermine

Gestazione multipla

Anomalie uterine

Anomalie fetali

In caso di parto vaginale, la presentazione podalica può aumentare il rischio di

Prolasso del cordone ombelicale

Trauma da parto

Decesso perinatale

È meglio rilevare una situazione o una presentazione anomala del feto prima del parto. Durante le cure prenatali di routine, i medici valutano la situazione e la presentazione fetale mediante esame obiettivo nel tardo terzo trimestre. Un'ecografia può anche essere eseguita. Se viene rilevata una presentazione podalica, la versione cefalica esterna a volte può portare il feto alla presentazione di vertice prima del travaglio, di solito a 37 o 38 settimane. Questa tecnica prevede una leggera pressione sull'addome materno per riposizionare il feto. Una dose di tocolitico a breve durata d'azione (terbutalina 0,25 mg sottocute) può aiutare. La percentuale di successo è del 50-75% circa. Per una situazione o una presentazione anomala persistente, il parto cesareo viene di solito eseguito a 39 settimane o quando la donna si presenta in travaglio.