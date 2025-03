Ecografia transvaginale

La placenta previa è considerata in tutte le donne con sanguinamento vaginale, in particolare le donne nel secondo e terzo trimestre. Se è presente placenta previa, l'esame pelvico mediante esame cervicale digitale può aumentare il sanguinamento, causando talvolta sanguinamento improvviso e massivo. Pertanto, se il sanguinamento vaginale si verifica dopo la 20a settimane, l'esame pelvico è controindicato a meno che l'ecografia non abbia escluso precedentemente la placenta previa. L'esame con speculum è sicuro.

Anche se la placenta previa causa sanguinamento indolore più spesso rispetto al distacco di placenta, la differenziazione clinica non è possibile. Dunque, per distinguere le due forme è spesso necessaria l'ecografia. L'ecografia transvaginale è un metodo accurato, sicuro per diagnosticare la placenta previa.

Consigli ed errori da evitare

In tutte le donne con sintomi sospetti di placenta previa, è indicato il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale.