Misurazione dei livelli di androgeni nel sangue

L’associazione di queste modificazioni corporee rende al medico relativamente facile riconoscere una virilizzazione. Gli esami possono stabilire i livelli di androgeni nel sangue e, se questi sono alti, la probabilità che tali alterazioni provengano dagli organi sessuali o dalle ghiandole surrenali.

Se il livello di androgeni surrenalici è molto alto, alcuni medici utilizzano un test di soppressione con desametasone per cercare di stabilire se il problema sia dovuto a un adenoma o a un’iperplasia surrenale. Se il problema è l’iperplasia surrenale, la somministrazione del farmaco desametasone inibisce la produzione di androgeni da parte delle ghiandole surrenali. In caso invece di adenoma o di cancro surrenale, il desametasone riduce la produzione di androgeni solo parzialmente o non la riduce affatto.

Il medico può anche prescrivere una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI) per visualizzare le ghiandole surrenali.