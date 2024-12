Prolasso degli organi pelvici (POP)

Se il prolasso causa sintomi, è possibile inserire nella vagina un dispositivo per sostenere gli organi pelvici, chiamato pessario. È particolarmente utile nelle donne in attesa di intervento chirurgico, oppure in quelle che non vogliono o non possono essere operate. Il pessario può alleviare i sintomi, ma non è una cura.

Solitamente il pessario è realizzato in silicone. Può avere la forma di un diaframma, un cubo o una ciambella; alcuni modelli sono gonfiabili. Il medico adatta il pessario alla donna inserendo e rimuovendo le diverse misure finché trova la taglia giusta. In alcuni Paesi, i pessari possono essere disponibili senza prescrizione.

Il pessario può essere rimosso periodicamente e lavato con acqua e sapone. Occorre istruire le pazienti sulle modalità di inserimento e rimozione per la pulizia. Se lo preferiscono o se non sono in grado di pulire e sostituire il pessario da sole, è anche possibile far pulire periodicamente il dispositivo presso l’ambulatorio del medico. Alcuni pessari devono essere rimossi durante i rapporti sessuali. Inoltre, le donne possono scegliere di rimuoverli durante il rapporto. Le donne devono anche togliere il pessario durante la notte a intervalli regolari, come raccomandato dal medico.

Può accadere che il pessario irriti i tessuti vaginali e causi una secrezione maleodorante, Le secrezioni possono talvolta essere controllate pulendo regolarmente il pessario, cambiando il tipo di pessario o utilizzando un gel vaginale. Alcuni medici consigliano di utilizzare una crema a base di estrogeni per controllare le secrezioni.

Le donne che usano un pessario devono consultare il proprio medico periodicamente come da raccomandato.