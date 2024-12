Panoramica sull’assistenza dopo il parto

(Vedere anche Vaccini durante la gravidanza, CDC: Guidelines for Vaccinating Pregnant Women [CDC: Linee guida per la vaccinazione delle donne in gravidanza] e CDC: COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding [CDC: Vaccini anti-COVID-19 durante la gravidanza o l’allattamento].)

Per alcune donne sono raccomandate vaccinazioni dopo il parto, che vengono solitamente somministrate nei primi 2 giorni (o prima delle dimissioni dall’ospedale). Una donna può essere vaccinata se gli esami prenatali hanno evidenziato l’assenza di immunità a una determinata infezione o se è in scadenza una vaccinazione di routine. Alcuni vaccini (ad esempio i vaccini vivi o vivi attenuati) non possono essere somministrati durante la gravidanza, quindi vengono somministrati dopo il parto, se necessario. La maggior parte dei vaccini, con alcune eccezioni (come il vaccino contro il vaiolo e la maggior parte degli usi del vaccino contro la febbre gialla), sono sicuri durante l’allattamento.

Alle donne viene somministrato il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia se non sono immuni a uno o più di questi virus (talvolta un soggetto è già stato vaccinato, ma non ha sviluppato immunità).

Le donne in gravidanza che non hanno mai avuto la varicella o non hanno mai ricevuto il vaccino contro la varicella devono ricevere la prima dose dopo il parto e la seconda dose 4-8 settimane più tardi.

Idealmente, il vaccino contro tetano-difterite-pertosse (dTpa) viene somministraoe durante ciascuna gravidanza, preferibilmente tra la 27a e la 36a settimana di gestazione. Se una donna non ha mai ricevuto il vaccino dTpa durante la gravidanza (in corso o precedente), né durante l’adolescenza o l’età adulta, andrebbe somministrato nei primissimi giorni dopo il parto, a prescindere dal fatto che allatti o meno al seno. Se i familiari che verranno a contatto con il neonato non hanno mai ricevuto il vaccino dTpa, dovrebbero vaccinarsi almeno 2 settimane prima di avere contatti con il neonato. Il vaccino dTpa immunizza contro la pertosse e pertanto riduce il rischio di trasmetterla a neonati non protetti.

Le donne idonee al vaccino contro il papillomavirus umano che non sono state vaccinate o che non hanno completato la serie vaccinale possono essere vaccinate dopo il parto.