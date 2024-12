Disturbo dell'interesse sessuale e dell’eccitazione

Trattamento della causa, se possibile

Misure generali

Terapie psicologiche

Farmaci

Le cure per le donne con disturbo dell’interesse sessuale/dell’eccitazione sono gestite al meglio da un’équipe eterogenea di operatori sanitari (un team multidisciplinare). Tale team può includere medici di base o ginecologi, consulenti sessuali, specialisti del dolore, psicoterapeuti e fisioterapisti.

Una delle misure più utili per il disturbo dell’interesse sessuale/dell’eccitazione consiste nell’identificazione da parte della donna di ciò che la stimola comunicandolo al proprio partner. Potrebbe essere necessario ricordare al partner che le donne desiderano attività preparatorie (il che coinvolge il toccarsi o meno), per essere pronte all’attività sessuale. Ad esempio potrebbero desiderare di parlare in modo intimo, di guardare un film romantico o erotico oppure ballare, o ancora baciarsi, abbracciarsi o coccolarsi. Potrebbero desiderare più preliminari o preliminari diversi (essere toccate in varie parti del corpo, quindi i seni o i genitali) prima di giungere al coito o ad altre attività che implichino la penetrazione. Alcune coppie sperimentano tecniche o attività diverse (fantasiose o con giocattoli erotici) per trovare gli stimoli efficaci.

Le misure consigliate per trattare la disfunzione sessuale in generale possono risultare utili anche per aumentare l’interesse sessuale. Per esempio, eliminare le distrazioni (come la televisione nella camera da letto) e adottare misure per migliorare la privacy e un senso di sicurezza possono aiutare. Il medico può consigliare l'uso di stimoli intensamente erotici (come video) e fantasie.

Spesso il trattamento si concentra sui fattori che contribuiscono alla mancanza di interesse sessuale e alla mancata risposta alla stimolazione sessuale, come depressione, bassa autostima e problemi nella relazione.

Per alcune donne possono essere utili terapie psicologiche, in particolare la terapia cognitiva basata sulla consapevolezza di sé, che consiste nell’imparare a concentrarsi su ciò che accade nel presente. La terapia cognitiva basata sulla consapevolezza di sé, solitamente in piccoli gruppi, combina la consapevolezza di sé e la terapia cognitivo-comportamentale e può favorire l’eccitazione, l’orgasmo e il desiderio di attività sessuale.

I medici possono indirizzare le donne con disturbo dell'interesse sessuale/dell’eccitazione a un consulente o terapista sessuale o a un fisioterapista.

Altri trattamenti dipendono dalla causa. Ad esempio, in caso di possibile contributo di farmaci, se possibile vengono interrotti.