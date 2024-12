Disfunzione sessuale durante la gravidanza e post-partum

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women

Diversi fattori (fisici e psicologici) correlati alla gravidanza e al parto possono rendere più probabile la disfunzione sessuale.

I fattori di rischio di disfunzione sessuale post-partum e correlata alla gravidanza comprendono i seguenti:

Trauma durante il parto: Il parto cesareo o mediante un forcipe o la ventosa ostetrica, l’episiotomia o lacerazioni della zona fra l'orifizio vaginale e l'ano (perineo) possono rendere dolorosa la zona vicino all'orifizio vaginale e diminuire l'interesse sessuale e la capacità di eccitarsi.

Allattamento al seno: i bassi livelli di estrogeni durante l’allattamento possono causare secchezza vaginale, rendendo i rapporti sessuali fastidiosi. Può svilupparsi disturbo da dolore genito-pelvico/della penetrazione.

Stress psicologici e sociali: cambiamenti nei ruoli familiari e nei rapporti interpersonali, mancanza di sonno, problemi di salute del neonato e/o aumento di peso possono aumentare lo stress.

Depressione post-partum: la depressione può contribuire alla disfunzione sessuale.

Violenza da parte del partner intimo: la gravidanza aumenta il rischio di violenza (fisica, psicologica e sessuale) da parte del partner intimo. Tale violenza in una relazione può minare la fiducia in sé stessa della donna, ridurre la sua autostima e causare depressione, disturbo post-traumatico da stress, altri disturbi psicologici e disfunzione sessuale.

Se la disfunzione sessuale, indipendentemente dal tipo, è presente prima della gravidanza, la disfunzione sessuale dopo la gravidanza è più probabile.

I medici riconoscono la disfunzione sessuale post-partum o correlata alla gravidanza quando una donna riferisce problemi correlati al rapporto sessuale durante o subito dopo la gravidanza.

Il trattamento della disfunzione sessuale post-partum o correlata alla gravidanza è simile a quello di altri tipi di disfunzione sessuale femminile. Per esempio, terapie psicologiche e comprendere i cambiamenti subiti dal corpo della donna durante e dopo la gravidanza possono aiutare, ad esempio se il rapporto sessuale è sicuro durante la gravidanza e quali posizioni possono essere più comode (per esempio, sul fianco). I medici possono suggerire tipi di attività sessuale diversi dai rapporti vaginali, come la masturbazione, massaggi, il sesso orale, i preliminari, accarezzamento reciproco, il bacio, fantasie, l'uso di giocattoli sessuali e le coccole.