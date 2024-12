Disturbo da dolore genito-pelvico/della penetrazione

Un trattamento più specifico dipende dalle cause, come nei seguenti casi:

Assottigliamento e secchezza della vagina dopo la menopausa: estrogeni o DHEA (deidroepiandrosterone) inseriti in vagina

Infezioni vaginali: antibiotici o farmaci antimicotici, come pertinente

Cisti o ascessi: Asportazione chirurgica

Un’anomalia dell’imene o un’altra anomalia congenita: intervento chirurgico correttivo

La terapia ormonale vaginale prevede la somministrazione di estrogeni a basso dosaggio (in crema, compressa o anello) o DHEA (sotto forma di ovuli). Gli estrogeni possono essere assunti per via orale o applicati sulla pelle con un cerotto o un gel, ma queste forme di estrogeni agiscono su tutto l’organismo e vengono solitamente utilizzate solo se la donna presenta anche altri sintomi della menopausa (come le vampate di calore).

L’ospemifene (un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni o SERM) e gli estrogeni agiscono sui tessuti vaginali in modo simile. Come gli estrogeni, l'ospemifene, può essere utilizzato per alleviare la secchezza vaginale e altri sintomi che interessano la vagina e/o le vie urinarie.

I farmaci utilizzati per trattare il dolore neuropatico (dolore dovuto a danno del sistema nervoso) possono aiutare a ridurre il dolore nella vestibolodinia provocata. Includono gli anticonvulsivanti gabapentin e pregabalin e gli antidepressivi amitriptilina e nortriptilina.

Varie creme contenenti gabapentin e amitriptilina possono essere applicate direttamente all'orifizio vaginale. Questi trattamenti possono aiutare ad alleviare il dolore e hanno meno effetti collaterali.

La tossina botulinica di tipo A, iniettata nei muscoli del pavimento pelvico, di solito è utilizzata solo per trattare la vestibolodinia provocata se nessun altro trattamento ha avuto successo. Viene utilizzate solo per un breve periodo di tempo.

La vestibulectomia (asportazione della zona intorno all'orifizio vaginale) viene eseguita di rado. Di solito è utilizzata nelle donne che non hanno mai avuto rapporti sessuali indolori.