Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc
Affiliazioni
Associate Professor of Pediatrics
University of Colorado
Director of Neurogastroenterology
Children's Hospital Colorado
Capitoli e commenti del Manuale
Capitoli
Difetti congeniti dell’apparato digerente
Disturbi gastrointestinali nei bambini
Problemi gastrointestinali (GI) ed epatici nel neonato