La galattosemia viene trattata eliminando completamente il latte e i latticini, le principali fonti di galattosio, dalla dieta del bambino malato. Dato che il galattosio è presente sia nel latte materno umano che nel latte artificiale a base di latte vaccino, dopo la diagnosi i neonati di norma consumano latte artificiale a base di soia. Il galattosio è presente in misura inferiore in alcuni frutti, verdure e prodotti marini come le alghe, ma i medici non hanno rilevato miglioramenti evitando questi cibi. Viene anche utilizzato come dolcificante in molti alimenti.

I soggetti con la malattia devono limitare l’assunzione di galattosio per tutta la vita. In molti casi sarà necessario assumere integratori di calcio e vitamine.