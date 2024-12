Nutrizione parenterale totale (NPT)

Talvolta farmaci antidiarroici, integratori alimentari e inibitori della pompa protonica

Subito dopo la chirurgia, quando la diarrea è generalmente grave, i medici somministrano fluidi per via endovenosa, al fine di sostituire i liquidi e gli elettroliti persi. e di solito anche alimentazione per via endovenosa. Tale alimentazione, che prende il nome di nutrizione parenterale totale (NPT), contiene tutti i nutrienti necessari, comprese proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali. Alla graduale ripresa e al diminuire della frequenza di evacuazione, si passa lentamente alla somministrazione di fluidi per via orale.

Se l’intervento di asportazione interessa una parte consistente di intestino tenue (come nei casi in cui rimane meno di 1 metro circa di digiuno) e nei pazienti con persistente ed eccessiva perdita di liquidi, è necessaria NPT permanente. In altri casi l’alimentazione orale è tollerata. La dieta raccomandata contiene generalmente una maggiore quantità di grassi e proteine rispetto a quella dei carboidrati. Pasti piccoli e frequenti sono meglio di pasti meno frequenti ma più sostanziosi.

I pazienti di almeno 1 anno che necessitano di NPT possono ricevere iniezioni di un farmaco chiamato teduglitide, che può aiutare a ridurre il fabbisogno di NPT.

Chi lamenta diarrea dopo i pasti deve assumere farmaci antidiarroici, come la loperamide, 1 ora prima dei pasti. La colestiramina può essere assunta ai pasti per ridurre la diarrea causata da malassorbimento dell’acido biliare.

La maggior parte dei pazienti deve assumere integratori di vitamine, calcio e magnesio.

Poiché la sindrome dell’intestino corto è spesso associata a un’eccessiva quantità di acido gastrico, la maggior parte dei pazienti assume anche un farmaco antiacido, come un inibitore della pompa protonica.

Alcuni pazienti richiedono iniezioni mensili di vitamina B12.

Il trapianto dell’intestino tenue è un’alternativa nei pazienti che non mostrano un adattamento dell’intestino corto e non tollerano la NPT permanente.