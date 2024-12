Disturbi dell’ossidazione degli acidi grassi

Questo deficit è il secondo disturbo dell’ossidazione degli acidi grassi più comune. Causa sintomi simili al MCADD. Chi ne soffre può anche presentare compromissione progressiva della struttura e della funzione delle pareti muscolari delle camere cardiache (cardiomiopatia), danno ai nervi delle mani e dei piedi e funzionalità epatica anomala. Sotto sforzo, per esempio durante l’attività fisica, il tessuto muscolare può distruggersi (rabdomiolisi) e i muscoli danneggiati possono rilasciare mioglobina, una proteina che rende l’urina marrone o sanguinolenta (mioglobinuria).

Una donna il cui feto è affetto da LCHADD spesso presenta emolisi (degradazione dei globuli rossi), livelli elevati degli enzimi epatici (a indicare un danno epatico) e una bassa conta piastrinica (chiamata sindrome HELLP) durante la gravidanza,

La diagnosi di LCHADD prevede test ematici per individuare alcuni acidi. Gli esami delle cellule della pelle consentono di valutare i livelli di alcuni enzimi. Sono disponibili anche test genetici per determinare se una coppia è a maggior rischio di avere un figlio con una patologia genetica ereditaria. Tutti gli Stati degli Stati Uniti richiedono lo screening di tutti i neonati per LCHADD con un esame del sangue.

Il trattamento immediato di un attacco di LCHADD prevede idratazione e glucosio per via endovenosa, riposo a letto e integratori dell’aminoacido carnitina. Per il trattamento a lungo termine il bambino deve mangiare spesso, evitare attività fisica intensa e consumare una dieta ricca di carboidrati. Inoltre vengono prescritti integratori di trigliceridi.