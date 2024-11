Alimentazione per via endovenosa

L’alimentazione per via endovenosa viene utilizzata quando l’apparato digerente non è in grado di assorbire adeguatamente i nutrienti, come nel caso delle malattie da malassorbimento gravi. Viene inoltre utilizzata quando è necessario liberare temporaneamente l’apparato digerente dal cibo, come in alcuni stadi della colite ulcerosa.

La somministrazione di cibo per via endovenosa può coprire una parte del fabbisogno nutrizionale del soggetto (nutrizione parenterale parziale), integrando il cibo assunto per bocca, oppure la totalità del fabbisogno nutrizionale (nutrizione parenterale totale).

La nutrizione parenterale richiede un grande sondino endovenoso. Il sondino (detto catetere venoso centrale) deve essere inserito in una vena di diametro adeguato, come la vena succlavia, che è localizzata sotto la clavicola. La nutrizione parenterale può essere utilizzata a casa o in ospedale.

La nutrizione parenterale totale può essere necessaria nei soggetti con:

Rispetto all’alimentazione con sondino, l’alimentazione per via endovenosa comporta un numero maggiore di complicanze, non preserva la struttura e la funzionalità dell’apparato digerente ed è più costosa. In caso di buona funzionalità dell’apparato digerente, l’alimentazione per via endovenosa non è generalmente il supporto nutrizionale di prima scelta.

Procedura per l’alimentazione per via endovenosa Poiché il catetere venoso centrale deve rimanere in sede per molto tempo, vi è il rischio di infezioni. Per ridurre il rischio, gli operatori sanitari usano rigorose tecniche sterili durante l’inserimento e la manutenzione del catetere. Ad esempio, effettuano quanto segue: Prima di inserire il catetere disinfettano la cute nel punto di inserimento

Cambiano ogni giorno il sondino che collega il catetere alla sacca contenente la formulazione

Cambiano a giorni alterni le bende che mantengono il catetere nella posizione corretta L’uso del catetere esclusivamente per l’alimentazione per via endovenosa consente anche di ridurre il rischio di infezione. Per posizionare il catetere, il medico inserisce un ago attraverso la pelle in una vena e vi introduce un filo. L’ago viene rimosso e il catetere viene fatto passare sul filo guida, che viene successivamente rimosso. È possibile utilizzare un piccolo dispositivo ecografico per guidare il posizionamento del catetere e, al termine, eseguire una radiografia per verificare il corretto posizionamento. Spesso il catetere viene inserito nella vena succlavia, sotto la clavicola. Se deve essere usato soltanto durante una degenza ospedaliera, il catetere può essere inserito in una vena del collo. Catetere per alimentazione parenterale, in una vena toracica Se possibile, i progressi del paziente devono essere monitorati da un team nutrizionale interdisciplinare (che comprende un medico, un dietologo, un farmacista e un infermiere) che misura regolarmente il peso corporeo, il numero delle cellule ematiche (emocromo completo), i livelli degli elettroliti e di altri minerali, la glicemia e l’urea (prodotto di scarto normalmente eliminato dai reni). Vengono eseguiti anche esami del sangue per valutare le proteine e la funzionalità epatica (test epatici) e tenere traccia della quantità di liquidi che la persona riceve e della quantità di urina escreta. Ogni 2 settimane, viene eseguita una valutazione nutrizionale completa, compreso il calcolo dell’indice della massa corporea (IMC) e l’analisi della composizione corporea. Se la nutrizione parenterale totale viene somministrata al di fuori dell’ospedale, il soggetto viene istruito a riconoscere i sintomi di infezione e gli infermieri a domicilio effettuano regolarmente delle visite per verificare la presenza di eventuali problemi.

Formulazioni Nella formulazione standard per l’alimentazione per via endovenosa, i carboidrati forniscono la maggior parte delle calorie. Le formulazioni possono contenere anche acqua, proteine, grassi, vitamine e minerali. Inoltre, contengono gli aminoacidi essenziali (componenti delle proteine) e gli acidi grassi essenziali (componenti dei grassi). Tali nutrienti sono detti essenziali perché l’organismo non è in grado di produrli da altri nutrienti e, quindi, devono essere assunti con la dieta. Tuttavia, è possibile usare formulazioni diverse a seconda dei risultati degli esami, della presenza di altre patologie, dell’età del soggetto e di altri fattori, in riferimento a quanto segue: Per soggetti con insufficienza renale quando non si utilizza la dialisi o per soggetti con insufficienza epatica: una formulazione con meno proteine ma un’elevata percentuale di amminoacidi essenziali

Per soggetti con insufficienza cardiaca o renale: una formulazione con una quantità inferiore di liquidi

Per soggetti con insufficienza respiratoria: una formulazione con meno carboidrati e più grassi, che vengono aggiunti per fornire l’apporto di calorie necessario (l’elaborazione dei grassi affatica i polmoni in misura inferiore rispetto all’elaborazione dei carboidrati)

Per il neonato: una formulazione con meno zucchero

Per soggetti obesi: una formulazione con meno grassi