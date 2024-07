Panoramica sulle infezioni del neonato

Un’infezione del feto, che può verificarsi in qualsiasi momento prima della nascita, deriva da un’infezione della madre. Talvolta i medici e la madre sono a conoscenza dell’infezione, altre volte no. L’infezione della madre si trasmette al feto attraverso la placenta.

Le infezioni più comuni trasmesse attraverso la placenta comprendono rosolia, toxoplasmosi, citomegalovirus, infezione da virus Zika e sifilide. Talvolta anche l’infezione da virus di immunodeficienza umana (HIV) e l’infezione da virus dell’epatite B possono essere trasmesse attraverso la placenta. Esistono anche molte infezioni più rare che possono colpire il feto prima della nascita.

I problemi per il feto dipendono dall’organismo che causa l’infezione e dal momento in cui la madre la contrae durante la gravidanza. I problemi che possono insorgere includono aborto spontaneo, rallentamento della crescita in utero, parto prematuro, morte in utero e difetti congeniti. Un’infezione può causare o no sintomi nella madre.