Polmonite del neonato

Antibiotici somministrati in vena (per via endovenosa)

A volte un ventilatore o altri trattamenti

Per trattare la polmonite nei neonati i medici somministrano antibiotici per via endovenosa. Una volta identificato l’organismo specifico, la terapia antibiotica può essere adattata.

Oltre alla terapia antibiotica, possono essere necessari altri tipi di interventi, tra cui uso di un macchinario che aiuta a far entrare e uscire l’aria dai polmoni (ventilatore), somministrazione di liquidi per via endovenosa, trasfusioni di sangue e plasma e farmaci che supportano la pressione e la circolazione del sangue.