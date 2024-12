Tubercolosi (TB) nel neonato

Qualsiasi neonato che presenta sintomi suggestivi di tubercolosi o qualsiasi bambino nato da una madre con infezione da tubercolosi attiva viene sottoposto agli esami seguenti:

Radiografia del torace

Esame e coltura di campioni di liquidi o tessuti

Puntura lombare

Esami del sangue

Talvolta test cutaneo della tubercolosi

Una radiografia del torace può mostrare segni di tubercolosi.

I campioni di liquido e tessuto vengono prelevati da gola, stomaco, urine e placenta. Questi campioni vengono esaminati al microscopio per ricercare i batteri della tubercolosi e vengono utilizzati per crescere i batteri in una coltura.

Per ottenere un campione di liquido cerebrospinale viene eseguita una puntura lombare (rachicentesi).

Vengono eseguite analisi del sangue per stabilire se il neonato ha eventuali altre infezioni, come l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV).

Talvolta, i neonati vengono sottoposti a un test cutaneo della tubercolosi. In questo test, una piccola quantità di proteina derivata dai batteri della tubercolosi (tubercolina) viene iniettata sotto la cute. Dopo circa 2 giorni, si esamina la sede dell’iniezione. Se la sede dell’iniezione superiora una certa dimensione, il test è considerato positivo e indica che il neonato è stato infettato da batteri della tubercolosi. Tuttavia, talvolta il test non rileva l’infezione, anche se il neonato è infetto. In questi casi, se il medico ha ancora dubbi, può eseguire ulteriori accertamenti.