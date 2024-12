Congiuntivite del neonato

Antibiotici

Per la congiuntivite causata da clamidia, si somministrano antibiotici come eritromicina o azitromicina, per via orale.

Per la congiuntivite causata da Neisseria gonorrhoeae, i neonati vengono ricoverati in ospedale e ricevono antibiotici, ceftriaxone o cefotaxima, per via endovenosa o mediante intramuscolare.

Per la congiuntivite causata da altri batteri vengono applicate pomate contenenti polimixina più bacitracina, eritromicina o tetraciclina.