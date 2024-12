Candidosi (infezione da lieviti)

Farmaci antimicotici applicati sulla cute o assunti per via orale

Misure per mantenere asciutta l’area

Solitamente, la terapia della candidosi dipende dalla localizzazione dell’infezione. (Vedere anche la tabella Alcuni farmaci antimicotici applicati sulla cute (farmaci topici).)

Le infezioni delle pieghe cutanee vengono trattate con creme, polveri, soluzioni antimicotiche o con altri prodotti che vengono applicati direttamente sulla pelle (topici). Alcuni esempi sono il miconazolo, il clotrimazolo, l’ossiconazolo, il ketoconazolo, l’econazolo, la ciclopiroxolamina e la nistatina. Nelle persone sane, le infezioni delle pieghe cutanee si curano facilmente. È opportuno mantenere la cute asciutta per eliminare l’infezione e prevenirne la ricomparsa. Le soluzioni che asciugano la pelle (come la soluzione di Burow) o gli antitraspiranti topici aiutano a mantenere la superficie dell’area asciutta. Mantenendo asciutta l’area, è anche possibile prevenire le recidive. Ai pazienti con molte pieghe cutanee infette possono essere prescritti farmaci per via orale (come il fluconazolo).

La candidosi vaginale viene trattata con farmaci antimicotici che possono essere applicati come creme sulla zona interessata, inseriti nella vagina come supposta o assunti per via orale (come il fluconazolo).

La dermatite da pannolino viene trattata con cambi del pannolino più frequenti, uso di pannolini super-assorbenti o ultra-assorbenti monouso e con una crema a base di un farmaco antimicotico (ad esempio il butoconazolo, il clotrimazolo, il fluconazolo, il ketoconazolo o il miconazolo).

La paronichia candidosica viene trattata proteggendo l’area dal bagnato. I medici prescrivono farmaci antimicotici da assumere per via orale o da applicare sulla pelle. Queste infezioni sono spesso difficili da trattare.

Il mughetto negli adulti viene trattato con farmaci che entrano direttamente nella bocca. Un farmaco antimicotico (come il clotrimazolo) può essere somministrato come compressa o pastiglia che si scioglie in bocca. I medici possono anche consigliare gargarismi con nistatina liquida, trattenendola in bocca il più possibile e quindi sputandola o ingoiandola. Possono anche prescrivere farmaci sotto forma di pillole da inghiottire (come il fluconazolo).

Il mughetto nei bambini può essere trattato con la nistatina liquida. Il liquido può essere applicato con un dito o con un batuffolo di cotone sul lato delle guance dentro la bocca.

La candidiasi mucocutanea cronica viene trattata con fluconazolo per via orale. Questo farmaco viene assunto per lungo tempo.