Infezioni dei neonati acquisite in ospedale

Le infezioni neonatali acquisite in ospedale sono infezioni che si sviluppano dopo l’ammissione dei neonati al nido. Queste infezioni non provengono dalla madre quando il bambino è in utero e non si verificano durante il parto.

Queste infezioni possono essere causate da batteri, virus o funghi.

I sintomi variano, ma possono includere vomito, febbre ed eruzione cutanea.

In genere la diagnosi si basa sull’esame obiettivo.

Diverse misure, come lavarsi le mani, possono aiutare a prevenire la diffusione delle infezioni.

Le infezioni vengono trattate in base alla causa.

(Vedere anche Panoramica sulle infezioni del neonato.)

Alcune infezioni vengono contratte dopo il ricovero nel nido, anziché dalla madre in utero o durante il parto. A volte non è chiaro se la causa sia la madre o l’ambiente ospedaliero. Le infezioni acquisite in ospedale sono un problema principalmente per i neonati che rimangono in ospedale per lungo tempo, per esempio i neonati prematuri e i neonati a termine affetti da patologie gravi.

Le infezioni acquisite in ospedale più comuni sono la polmonite (infezione polmonare) e infezioni del sangue (batteriemia) dovute a cateteri inseriti in una vena (chiamati anche linea EV) per somministrare al neonato liquidi o farmaci.

Nei neonati a termine l’infezione più frequente acquisita in ospedale è un’infezione cutanea dovuta ai batteri Staphylococcus aureus. Spesso, le infezioni vengono notate solo quando i neonati sono a casa.

Nei neonati con peso alla nascita molto basso la maggioranza delle infezioni acquisite in ospedale è causata da stafilococchi. Tuttavia, altre cause sono certi altri batteri e funghi. Più basso è il peso alla nascita, maggiore è il rischio di infezione, in particolare nei neonati che hanno bisogno di ventilazione o di linee EV per periodo prolungati. Più a lungo i neonati rimangono in nidi speciali o in unità di terapia intensiva neonatali (UTIN) e maggiore è il numero di procedure a cui vengono sottoposti, maggiore è la probabilità di infezione.

Sintomi delle infezioni acquisite in ospedale nel neonato I sintomi di infezione nei neonati tendono a essere aspecifici. Per esempio, i neonati possono presentare vomito o scarso appetito, maggiore sonnolenza o letargia, febbre o bassa temperatura corporea, respirazione accelerata, eruzioni cutanee, diarrea o gonfiore addominale. Molte infezioni contratte prima della nascita possono causare o essere accompagnate da vari sintomi o anomalie.

Diagnosi delle infezioni acquisite in ospedale nel neonato Vari altri esami Si sospetta un’infezione acquisita in ospedale sulla base di una visita medica. I medici possono quindi prescrivere esami di sangue, urina e liquido spinale per individuare la zona di infezione e il microrganismo responsabile.

Prevenzione delle infezioni acquisite in ospedale nel neonato Le misure generali adottate dal personale ospedaliero per cercare di prevenire le infezioni acquisite in ospedale includono quanto segue: Misure per ridurre la diffusione di Staphylococcus aureus

Prevenzione della diffusione e infezione nei nidi specialistici come le UTIN

Accurato lavaggio delle mani

Monitoraggio delle infezioni in ospedale

Talvolta, antibiotici

Vaccinazione Per ridurre la diffusione delle infezioni, durante un’epidemia in ospedale i medici possono applicare pomate antibiotiche al cordone ombelicale, alle narici e alla sede di circoncisione dei neonati. Per ridurre la diffusione delle infezioni nei nidi specialistici come le UTIN il personale ospedaliero assicura una distanza sufficiente tra i neonati nelle incubatrici o culle termiche. Inoltre pone attenzione nella pulizia e disinfezione o sterilizzazione meticolose delle apparecchiature e nell’utilizzare linee EV e ventilatori per il più breve tempo possibile. Il personale ospedaliero, i genitori e chi si prende cura dei bambini possono contribuire a prevenire la diffusione delle infezioni acquisite in ospedale lavandosi sempre accuratamente le mani con acqua e sapone o con disinfettanti antibatterici. Durante la permanenza in ospedale i neonati vengono monitorati attentamente per eventuali segni di infezione. Se nel nido si sta diffondendo un’infezione, i medici possono somministrare antibiotici ai neonati non ancora infetti. Questa misura preventiva viene denominata profilassi. Il personale ospedaliero somministra vaccini in base al calendario vaccinale di routine a qualsiasi neonato ricoverato in ospedale nello stesso periodo. Alcuni vaccini vengono somministrati solo al momento della dimissione.