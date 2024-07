Sifilide nel neonato

Penicillina

Tutti i soggetti affetti da sifilide sono trattati con l’antibiotico penicillina. Durante la gravidanza le donne infette ricevono un’iniezione (o una serie di iniezioni) del farmaco in un muscolo (per via intramuscolare) o, raramente, in vena (per via endovenosa). I neonati, lattanti e bambini infetti ricevono la penicillina per via endovenosa o intramuscolare.

Per l’infiammazione oculare, si possono somministrare colliri a base di corticosteroidi e atropina. I bambini che soffrono di perdita dell’udito possono trarre beneficio dalla penicillina più un corticosteroide assunto per via orale.