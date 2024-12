Le cause meno comuni includono

Il cancro e l’iperplasia prostatica benigna possono causare la presenza di sangue nelle urine. Questi disturbi destano preoccupazione principalmente nei soggetti oltre i 50 anni di età, sebbene anche i giovani con fattori di rischio (fumo, anamnesi familiare o esposizione a sostanze chimiche) possano sviluppare il cancro.

I disturbi dei vasi sanguigni microscopici dei reni (glomeruli) possono costituire una causa a qualsiasi età.

I disturbi di filtrazione del rene (disturbi glomerulari) possono rappresentare una parte dei disturbi renali o potrebbero comparire in seguito a un disturbo presente in un’altra parte del corpo. Questi disturbi sono più probabili se l’urina contiene proteine, aggregati di globuli rossi (definiti cilindri eritrocitari) o globuli rossi malformati. Tali disturbi comprendono infezioni (come l’infezione di una valvola cardiaca), disturbi del tessuto connettivo (come lupus eritematoso sistemico), vasculite, disturbi del sangue (come malattia da siero) o alcuni disturbi cronici (come il diabete). Inoltre, anche qualsiasi tipo di danno renale può causare la presenza di piccole quantità di sangue nelle urine.

Traumi gravi, come una caduta o un incidente automobilistico, possono lesionare i reni o la vescica e causare sanguinamento. Anche varie procedure e interventi chirurgici (ad esempio l’inserimento di un catetere o la biopsia della prostata o del rene) possono causare sanguinamento.

Lo Schistosoma haematobium è un verme parassita che causa una malattia chiamata schistosomiasi in Africa e, in misura minore, in India e in alcune zone del Medio Oriente. Questo verme può invadere le vie urinarie, determinando la presenza di sangue nelle urine. Il medico prenderà in considerazione la schistosomiasi unicamente se il soggetto ha trascorso del tempo in zone in cui è diffuso il parassita. La tubercolosi può far comparire sangue nelle urine.

Altre cause di ematuria sono l’infiammazione della vescica dovuta alla radioterapia alla regione pelvica, alcuni farmaci e disturbi dei vasi sanguigni renali.