Edema dello scroto

Innanzitutto, il medico porrà domande relative ai sintomi, quindi condurrà un esame obiettivo. I risultati dell’anamnesi e dell’esame obiettivo spesso suggeriscono al medico una causa del gonfiore e gli eventuali esami da effettuare (tabella Alcune cause e caratteristiche del gonfiore scrotale).

Il medico chiederà da quanto tempo è presente il rigonfiamento e se si sono notate alterazioni del gonfiore nel passaggio dalla posizione eretta a quella supina o con l’aumento della pressione addominale (ad esempio, durante un colpo di tosse o in caso di sforzo di sollevamento). Il medico si interesserà anche all’anamnesi medica del soggetto, perché disturbi eventualmente presenti in altre parti del corpo (ad esempio un edema associato a insufficienza cardiaca o insufficienza epatica) potrebbero contribuire al gonfiore dello scroto.

L’esame obiettivo viene eseguito in posizione eretta e supina. Il medico tasta attentamente i testicoli, l’epididimo e il funicolo spermatico per localizzare esattamente il rigonfiamento o il nodulo e la trattabilità del rigonfiamento. Talvolta il medico usa una fonte luminosa posta dietro lo scroto per controllare se la luce penetra (transilluminazione). La luce riesce spesso a passare attraverso un accumulo di liquido (come un idrocele), ma non può attraversare un nodulo solido (come un tumore).