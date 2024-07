Dolore o bruciore alla minzione

I medici non sono sempre concordi sulla necessità di eseguire alcuni esami su determinati tipi di donne adulte che presentino sintomi indicanti un’infezione della vescica. Alcuni medici eseguono esami delle urine, mentre altri procedono senza eseguire alcun test. I medici di norma effettuano esami quando la diagnosi non è chiara. Il primo esame normalmente indicato è l’analisi delle urine. In molti casi, i medici effettuano anche urinocoltura per identificare gli organismi causa di infezione e per determinare gli antibiotici eventualmente efficaci.

Per le donne in età fertile per cui non sia accertata una gravidanza viene eseguito un test di gravidanza. Spesso vengono eseguiti esami per accertare la presenza di MTS, ad esempio negli uomini che presentano secrezioni dal pene e in molte donne con perdite vaginali.

Potrebbe essere necessario eseguire una cistoscopia e un esame di diagnostica per immagini delle vie urinarie per controllare l’eventuale presenza di anomalie anatomiche o altri problemi, in particolare qualora gli antibiotici si siano rivelati inefficaci. I soggetti di sesso maschile, i soggetti anziani o le donne in gravidanza possono necessitare di maggiore attenzione e ulteriori esami.